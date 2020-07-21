Почему Renault Logan за океаном называют Nissan Aprio
Dacia/Renault Logan – невероятно популярный автомобиль в Украине. Но мало кто знает, что в некоторых других странах он фигурирует под другии названиями. Причем касается это не только имени самой модели, но и даже бренда, под которым его продают!
Под какими именно названиями еще известен Logan, разобрался AutoOboz.
Пожалуй, самое необычное альтернативное имя Логана – Nissan Aprio. Именно так известный бюджетный седан называют в Мексике. Причина переименования кроется в том, что Renault Group решила воспользоваться популярностью японского бренда в этой стране и вывести его под маркой своего ближайшего товарища по концерну – Nissan.
Впрочем, Nissan Aprio уже стал историей – его не выпускают с 2010 года (на смену пришел более современный Nissan Versa). Таким образом, Логан уже второго поколения не был превращен в Ниссан – дело ограничилось лишь первой генерацией модели, которую, кстати, в Украине помнят не как Renault Logan, а Dacia Logan.
Среди других "странных" названий Логана – Renault Tondar (в Иране) и Mahindra Verito (в Индии). А еще популярный седан когда-то хотели выпускать в США под именем EMC E36. Одна из местных фирм хотела делать из него мелкосерийный электрический фургон, однако дальше идеи дело не продвинулось.
Сейчас же, кроме Украины, Logan под брендом Renault продается в Южной Африке, Аргентине, России, в нескольких странах Латинской Америки ( Колумбии, Бразилии, Чили, Перу и Венесуэле), а также в Эквадоре и Израиле. В Европе же автомобиль по-прежнему носит логотип Dacia.
Как ранее писал OBOZREVATEL, блогер попытался выяснить, почему подержанные Renault Logan в Украине продают дороже новых.