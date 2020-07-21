Почему Renault Logan за океаном называют Nissan Aprio

Dacia/Renault Logan – невероятно популярный автомобиль в Украине. Но мало кто знает, что в некоторых других странах он фигурирует под другии названиями. Причем касается это не только имени самой модели, но и даже бренда, под которым его продают!

Под какими именно названиями еще известен Logan, разобрался AutoOboz.

Пожалуй, самое необычное альтернативное имя Логана – Nissan Aprio. Именно так известный бюджетный седан называют в Мексике. Причина переименования кроется в том, что Renault Group решила воспользоваться популярностью японского бренда в этой стране и вывести его под маркой своего ближайшего товарища по концерну – Nissan.

Собственно, Dacia Logan, но под маркой Nissan Aprio eurospeed.co.za

Впрочем, Nissan Aprio уже стал историей – его не выпускают с 2010 года (на смену пришел более современный Nissan Versa). Таким образом, Логан уже второго поколения не был превращен в Ниссан – дело ограничилось лишь первой генерацией модели, которую, кстати, в Украине помнят не как Renault Logan, а Dacia Logan.

Оригинальный Dacia Logan - с родным логотипом и шильдиком autobild.de

Среди других "странных" названий Логана – Renault Tondar (в Иране) и Mahindra Verito (в Индии). А еще популярный седан когда-то хотели выпускать в США под именем EMC E36. Одна из местных фирм хотела делать из него мелкосерийный электрический фургон, однако дальше идеи дело не продвинулось.

А вот такую Dacia Logan продавали в Украине. У нее несколько отличается логотип (от европейской версии) renault-portal.ru

Сейчас же, кроме Украины, Logan под брендом Renault продается в Южной Африке, Аргентине, России, в нескольких странах Латинской Америки ( Колумбии, Бразилии, Чили, Перу и Венесуэле), а также в Эквадоре и Израиле. В Европе же автомобиль по-прежнему носит логотип Dacia.

Как ранее писал OBOZREVATEL, блогер попытался выяснить, почему подержанные Renault Logan в Украине продают дороже новых.