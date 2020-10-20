Почему опасно вырезать катализатор в машине, но все всё равно это делают

Практика удаления катализатора из выхлопной системы машины широко распространена и обычно принимается большим количеством автовладельцев. Однако многие из них не знают, что это довольно опасная операция – в будущем она может привести к непредвиденным проблемам с двигателем.

AutoOboz разобрался, чем автомобилисты руководствуются, когда вырезают катализатор из машины, к чему может привести эта затея, и что делать, если покупатель подержанной машины обнаружил в своей "железной лошадке" такой "сюрприз".

Зачем вырезают катализатор

Катализатор whichcar.com.au

Некоторые владельцы считают, что каталитический нейтрализатор является лишней деталью в автомобиле, поскольку он "крадет" мощность двигателя, и, соответственно, предпочитают удалять его. Другие делают это из прагматизма – в какой-то момент катализатор забивается продуктами неправильного сгорания и превращается в пробку в выхлопной трубе. Соответственно, из-за этого двигатель снова-таки не может реализовывать свою полную мощность.

Чтобы удалить катализатор, владельцы обращаются к специалистам. Те, как правило, вырезают сам "девайс", перепрограмируют электронный блок, обманывают датчик выхлопной системы и устанавливают имитацию катализатора в качестве искусственного препятствия для выхлопных газов двигателя.

Почему не стоит вырезать катализатор

Начать стоит с того, какова функция этого устройства. Катализатор устанавливается для очистки выхлопных газов. И здесь есть очень важный момент: некоторые силовые агрегаты, в основном японских и американских производителей, запрограммированы на оптимальную работу в условиях сопротивления со стороны катализатора свободного выхода газов из камеры сгорания. Если же это сопротивление исчезает, двигатель может начать потреблять больше масла и выбрасывать его через глушитель (яркий симптом – обильное количество темного дыма из глушителя). Но, что еще хуже – при таких условиях ускоряется абразивный износ поршней и цилиндров. И обманка здесь не всегда спасает – для нормально функционирования системе нужен именно катализатор (настоящий, "живой").

Удаление катализатора или неисправность могут привести к проблемам с мотором matrix.co.za

Впрочем, забитый или же сломанный катализатор сулит не меньшими проблемами. Из-за разрушения конструкции высвобождаемые из нее частицы попадают в цилиндры двигателя, где затем повреждают стенки и кольца поршней. Это, естественно, также сулит большими проблемами.

Что делать

Если в купленном автомобиле было обнаружено, что старый катализатор удален, желательно установить новый. В то же время если каталитический нейтрализатор в автомобиле установлен, но в один прекрасный момент он вышел из строя (о неисправности сообщит сам бортовой компьютер машины, если таковой имеется), необходимо разобрать головку блока цилиндров, очистить камеру сгорания и выпускной тракт, и не забыть в конце залить новое масло. Это поможет предотвратить неприятные последствия, которые может вызывать поврежденный катализатор.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, почему лучшего не покупать автомобиль с кожаным салоном.