Почему маски и другие предметы нельзя вешать на зеркало заднего вида

С началом пандемии COVID-19 многие автомобилисты могли приобрести привычку вешать медицинскую маску на зеркало заднего вида автомобиля. Однако эксперты предупреждают – делать этого категорически нельзя. Из соображений безопасности.

Об этом немецким СМИ рассказал Питер Рюккер, директор департамента расследований дорожно-транспортных происшествий DEKRA (европейской компании по проверке и инспекции транспортных средств),

Медицинской маске, равно как и другим предметам, не место на зеркале заднего вида. Фото: dmm.travel

По словам Рюккера, на зеркало заднего вида вообще не стоит ничего вешать – даже ароматизаторы салона. А медицинские маски, которые по размерам намного крупнее тех же "елочек", – тем более. Причина тому – любые подвешенные и раскачивающиеся предметы на стекле отвлекают внимание водителя. Во-первых, они ограничивают поле зрения, особенно при повороте направо, а во-вторых, водитель привыкает к тому, что на краю его поля зрения что-то постоянно движется. Это, в свою очередь, чревато тем, что автомобилист может вовремя не заметить препятствие, например, пешехода или велосипедиста, и спровоцировать ДТП.

"Маска служит для защиты людей. Если вы небрежно храните ее на зеркале заднего вида, то делаете с точностью до наоборот – подвергаете опасности других участников дорожного движения. Маску стоит оставлять в одном и специальных отсеков для хранения мелких вещей, которые есть в большинстве автомобилей. В любом случае, зеркало заднего вида не подходит в качестве крючка для одежды", – подытожил Рюккер.

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