Почему ездить в автомобиле с открытыми окнами опасно

Стас Сидилев Новости 10:45, 12.08.2020

Исследователи из Университета Суррея (Великобритания) рассказали о главной опасности езды в автомобиле с открытыми окнами и поделились рекомендациями, как избежать ущерба для здоровья.

Так, ученые выяснили, что воздух в автомобиле загрязняется намного сильнее при езде с открытыми окнами. В особенности это касается стран с грязным воздухом, где на дорогах превалируют старые автомобили.

Авторы исследования взяли пробы воздуха в крупных городах Бангладеша, Индии, Китая, Колумбии, Бразилии, Египта, Ирака, Эфиопии, Малави и Танзании. В этих странах наблюдается высокая концентрация вредных веществ в воздухе, а на дорогах много старых транспортных средств, которые не соответствуют современным экологическим требованиям.

Таким образом, при опущенных окнах воздух внутри машины загрязняется на 90%. При этом возрастает риск астмы, бронхита, эмфиземы, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Ученые советуют выбирать более современные автомобили, которые меньше загрязняют воздух, а также стараться ездить в наименее загруженные часы, чтобы избегать скоплений транспортных средств на дорогах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о самых опасных автомобилях, которые назвали эксперты.

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