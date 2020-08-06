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Почему антифриз способен поджечь автомобиль и как защититься

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Новости
1,6 т.
Антифриз может послужить причиной воспламенения автомобиля

Антифриз может послужить причиной воспламенения автомобиля.

Автомобиль является объектом повышенной опасности. При этом его возгорание может вызвать даже неожиданный компонент – антифриз (или охлаждающая жидкость).

Как сообщает Твоя Машина, огромное количество компаний-производителей охлаждающей жидкости представлено не только выбором ценового сегмента, но и продуктами очень разного качества. Некоторые из них могут оказаться опасными.

Антифриз, как правило, состоит из воды и этиленгликоля. Однако недобросовестные производители часто экономят и используют более дешевые глицерин и метанол, которые обладают похожими свойствами, но являются токсичными и пожароопасными веществами.

Охлаждающая жидкость с метанолом в составе закипает при +64 градусах. В то же время температура закипания антифриза на этиленгликоле равна +108 градусов. Кроме того, качественная охлаждающая жидкость при температуре закипания выше 95 градусов не горит.

Качественный антифриз не горит и закипает только при высоких температурах.

Качественный антифриз не горит и закипает только при высоких температурах. Фото: mashyna.com.ua

При использовании дешевых антифризов, быстро разогретые жидкости вместе с парами в случае попадания из расширительного бачка на раскаленные агрегаты могут привести к возгоранию транспортного средства.

Поэтому необходимо обращать внимание на маркировку G12 / G12+ на упаковке, которое говорит не только о безопасной продукции с высокой температурой закипания, но и о наличии в составе компонентов, которые предотвращают коррозию.

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