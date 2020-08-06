Почему антифриз способен поджечь автомобиль и как защититься

Автомобиль является объектом повышенной опасности. При этом его возгорание может вызвать даже неожиданный компонент – антифриз (или охлаждающая жидкость).

Как сообщает Твоя Машина, огромное количество компаний-производителей охлаждающей жидкости представлено не только выбором ценового сегмента, но и продуктами очень разного качества. Некоторые из них могут оказаться опасными.

Антифриз, как правило, состоит из воды и этиленгликоля. Однако недобросовестные производители часто экономят и используют более дешевые глицерин и метанол, которые обладают похожими свойствами, но являются токсичными и пожароопасными веществами.

Охлаждающая жидкость с метанолом в составе закипает при +64 градусах. В то же время температура закипания антифриза на этиленгликоле равна +108 градусов. Кроме того, качественная охлаждающая жидкость при температуре закипания выше 95 градусов не горит.

Качественный антифриз не горит и закипает только при высоких температурах. Фото: mashyna.com.ua

При использовании дешевых антифризов, быстро разогретые жидкости вместе с парами в случае попадания из расширительного бачка на раскаленные агрегаты могут привести к возгоранию транспортного средства.

Поэтому необходимо обращать внимание на маркировку G12 / G12+ на упаковке, которое говорит не только о безопасной продукции с высокой температурой закипания, но и о наличии в составе компонентов, которые предотвращают коррозию.

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