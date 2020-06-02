Побили и пожгли: в автосалоне уничтожили новые Mercedes-Benz

В Калифорнии дилерский центр Mercedes-Benz Oakland понёс серьезные потери на фоне протестов, которые на днях охватили США. Группа лиц забралась в салон, после чего повредила автомобили. А некоторые машины и вовсе уничтожила.

Как видно из видео и фото, которые растиражировал ряд СМИ, многочисленная толпа протестующих (или же криминальных элементов, которая просто воспользовалась ситуаций), ворвалась в автосалон. После этого она начала красить, разбивать и сжигать машины.

От рук вандалов пострадали несколько Мерседесов, в частности, модели C-Class, CLA и GLE. Но больше всего досталось Mercedes-AMG GT Coupe – именно его и сожгли.

В автосалоне уничтожили новые Mercedes benzinsider.com

В автосалоне уничтожили новые Mercedes benzinsider.com

В автосалоне уничтожили новые Mercedes benzinsider.com

В автосалоне уничтожили новые Mercedes benzinsider.com

В автосалоне уничтожили новые Mercedes benzinsider.com

В автосалоне уничтожили новые Mercedes benzinsider.com

Впрочем, дилерский центр Mercedes-Benz в Окленде стал не единственным автосалоном в штате Калифорния, который пострадал во время волнений. Понёс убытки и дилер Fiat-Chrysler в Сан-Леандро: неизвестные забрались в автосалон и угнали несколько мощных Dodge Challenger Hellcat и Dodge Charger Hellcat. Позднее оказалось, что положение дел намного печальнее, чем можно было бы подумать: В беседе с CBS Local владелец дилерского центра San Leandro Chrysler Dodge Jeep Ram Карлос Идальго сообщил, что из автосалона и прилегающей парковки было похищено в общей сложности более 50 автомобилей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о курьезном случае, как "летящая" черепаха пробила автомобиль.