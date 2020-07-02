По украинским дорогам продолжает ездить Tesla Cybertruck

Стас Сидилев Новости 20:00, 2.07.2020 Обновлено: 20:10, 2.07.2020

Электрический пикап Tesla Cybertruck в лучшем случае отправится на рынок в 2022 году. До этого момента в Украине вряд ли появится представительство бренда, но пикап уже ездит по дорогам.

Tesla Cybertruck на украинских дорогах.
Instagram topgircomua

Электромобиль Тесла Кибертрак по-прежнему передвигается по украинским дорогам с помощью эвакуатора, ведь, скорее всего, не является зарегистрированным транспортным средством. Машину показали в Instagram topgircomua.

Ранее автомобиль уже попадался очевидцам. А впервые копия Tesla Cybertruck появилась в Украине на соревновании по киберспорту WePlay!, посвященному знаменитой игре Dota 2, которое проходило в Киеве 19-23 февраля. Значит, реплика эффектного пикапа все еще находится в нашей стране.

Tesla Cybertruck на украинских дорогах.
Скриншот видео
Tesla Cybertruck на украинских дорогах.
Скриншот видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал о существенном снижении цен на все модели Tesla.

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