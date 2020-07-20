По украинским дорогам ездит Chevrolet 1938 года. Фото

В Одессе заметили Chevrolet Master DeLuxe Hardtop Coupe 1938 года выпуска. Это один из наиболее интересных автомобилей, которые только можно увидеть в Украине.

Несмотря на 82-летний возраст, старая машина выглядит отлично. Благодаря качественной реставрации и своевременному уходу, раритетный автомобиль до сих пор выглядит как новый.

Опрятности внешнему виду придает блеск многочисленных хромированных деталей на кузове, зеркальный глянец черной эмали и хорошее состояние винилового покрытия крыши, которое, судя по всему, не так давно заменили.

Несмотря на возраст, этот Chevrolet Master DeLuxe Hardtop Coupe выглядит отлично. Фото: instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a

Несмотря на то, что Chevrolet Master DeLuxe Hardtop Coupe до середины прошлого столетия считался довольно массовым и не слишком роскошным автомобилем, сегодня на таких машинах стараются не ездить по дорогам общего пользования – почти все они находятся в частных коллекциях и музеях.

Обычно на таких авто не ездят по дорогам. Фото: instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продают раритетный немецкий автомобиль. За машину просят крупную сумму.