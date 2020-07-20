По украинским дорогам ездит Chevrolet 1938 года. Фото
В Одессе заметили Chevrolet Master DeLuxe Hardtop Coupe 1938 года выпуска. Это один из наиболее интересных автомобилей, которые только можно увидеть в Украине.
Несмотря на 82-летний возраст, старая машина выглядит отлично. Благодаря качественной реставрации и своевременному уходу, раритетный автомобиль до сих пор выглядит как новый.
Опрятности внешнему виду придает блеск многочисленных хромированных деталей на кузове, зеркальный глянец черной эмали и хорошее состояние винилового покрытия крыши, которое, судя по всему, не так давно заменили.
Несмотря на то, что Chevrolet Master DeLuxe Hardtop Coupe до середины прошлого столетия считался довольно массовым и не слишком роскошным автомобилем, сегодня на таких машинах стараются не ездить по дорогам общего пользования – почти все они находятся в частных коллекциях и музеях.
Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продают раритетный немецкий автомобиль. За машину просят крупную сумму.