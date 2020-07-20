МоваЯзык

Топ-темы:

По украинским дорогам ездит Chevrolet 1938 года. Фото

Стас Сидилев
Новости
979
Уникальный Chevrolet 1938 года увидели в Украине. Фото: instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a

Уникальный Chevrolet 1938 года увидели в Украине. Фото: instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a.

В Одессе заметили Chevrolet Master DeLuxe Hardtop Coupe 1938 года выпуска. Это один из наиболее интересных автомобилей, которые только можно увидеть в Украине.

Несмотря на 82-летний возраст, старая машина выглядит отлично. Благодаря качественной реставрации и своевременному уходу, раритетный автомобиль до сих пор выглядит как новый.

Опрятности внешнему виду придает блеск многочисленных хромированных деталей на кузове, зеркальный глянец черной эмали и хорошее состояние винилового покрытия крыши, которое, судя по всему, не так давно заменили.

Несмотря на возраст, этот Chevrolet Master DeLuxe Hardtop Coupe выглядит отлично.

Несмотря на возраст, этот Chevrolet Master DeLuxe Hardtop Coupe выглядит отлично. Фото: instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a

Несмотря на то, что Chevrolet Master DeLuxe Hardtop Coupe до середины прошлого столетия считался довольно массовым и не слишком роскошным автомобилем, сегодня на таких машинах стараются не ездить по дорогам общего пользования – почти все они находятся в частных коллекциях и музеях.

Обычно на таких авто не ездят по дорогам.

Обычно на таких авто не ездят по дорогам. Фото: instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продают раритетный немецкий автомобиль. За машину просят крупную сумму.

Автоновости УкраиныChevroletб/у автомобильретроавто
Поделиться в Facebook
  2. Авто
  3. Новости