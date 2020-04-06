Главная Новости
6 апреля • обновлено в 16:38
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

По сотне за коня: 740-сильный Audi оценили в $75 тысяч

778
Читать материал на украинском

Немецкое тюнинг-ателье Abt, которое специализируется на модернизации продукции концерна VW, презентовало новый мощный универсал Audi RS6-R.

Audi RS6-R

Audi RS6-R

abt-sportsline.de

Новинка выглядит гораздо более агрессивно, чем заводская модель за счет эксклюзивного аэродинамического обвеса. В него вошли новые бампера, карбоновый передний сплиттер, внушительный задний спойлер, широкие боковые юбки и задний диффузор. Дополняют картину карбоновые корпусы зеркал и 22-дюймовые легкосплавные диски.

Audi RS6-R

Audi RS6-R

abt-sportsline.de

Четырехлитровый V8 с двойным турбонаддувом форсировали с 600 до 740 л.с., а крутящий момент вырос с 800 до 920 Нм. Это стало возможным благодаря установке новых более производительных турбин, фирменного интеркуллера, перенастройки ЭБУ и новой выхлопной системы. С таким арсеналом на спринт от 0 до 100 км/ч универсалу потребуется 3,2 с (-0,4 с).

Audi RS6-R

Audi RS6-R

abt-sportsline.de

Естественно, что только тюнингом мотора в компании не обошлись. От серийной машины новинку также отличают регулируемые амортизаторы и стабилизаторы ABT, отделка салона с использованием кожи и углепластика, фирменный декор и прочие детали, произванные подчеркнуть индивидуальность модели.

Audi RS6-R

Audi RS6-R

abt-sportsline.de

Всего компания планирует изготовить 125 экземпляров RS6-R. Стоимость модернизации составляет $75631, причем это без учета "донорского" Audi RS6, цена которого в Германии стартует с отметки $126900.

Audi RS6-R

Audi RS6-R

abt-sportsline.de

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Abt совместно с VW создала электрический Transporter.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Германия
Теги
новости авто тюнинг суперкар Audi Volkswagen
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Sergeev Slava
Sergeev Slava
Что-то название с арифметикой не сходится.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1319.

    Вылечились: 28. Умерли: 38.

  • В мире заболели более 1,27 миллиона человек, погибли – почти 70 тысяч

  • В Украине начался жесткий этап карантина: что запрещено.

  • Известный профессор спрогнозировала, что коронавирусом заразятся 30 млн украинцев, а страну ждет тяжелый сценарий COVID-19.

  • Комаровский посоветовал украинцам неожиданный "дезинфектор" вместо мыла.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги