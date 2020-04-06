По сотне за коня: 740-сильный Audi оценили в $75 тысяч

Немецкое тюнинг-ателье Abt, которое специализируется на модернизации продукции концерна VW, презентовало новый мощный универсал Audi RS6-R.

Audi RS6-R abt-sportsline.de

Новинка выглядит гораздо более агрессивно, чем заводская модель за счет эксклюзивного аэродинамического обвеса. В него вошли новые бампера, карбоновый передний сплиттер, внушительный задний спойлер, широкие боковые юбки и задний диффузор. Дополняют картину карбоновые корпусы зеркал и 22-дюймовые легкосплавные диски.

Audi RS6-R abt-sportsline.de

Четырехлитровый V8 с двойным турбонаддувом форсировали с 600 до 740 л.с., а крутящий момент вырос с 800 до 920 Нм. Это стало возможным благодаря установке новых более производительных турбин, фирменного интеркуллера, перенастройки ЭБУ и новой выхлопной системы. С таким арсеналом на спринт от 0 до 100 км/ч универсалу потребуется 3,2 с (-0,4 с).

Audi RS6-R abt-sportsline.de

Естественно, что только тюнингом мотора в компании не обошлись. От серийной машины новинку также отличают регулируемые амортизаторы и стабилизаторы ABT, отделка салона с использованием кожи и углепластика, фирменный декор и прочие детали, произванные подчеркнуть индивидуальность модели.

Audi RS6-R abt-sportsline.de

Всего компания планирует изготовить 125 экземпляров RS6-R. Стоимость модернизации составляет $75631, причем это без учета "донорского" Audi RS6, цена которого в Германии стартует с отметки $126900.

Audi RS6-R abt-sportsline.de

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Abt совместно с VW создала электрический Transporter.

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