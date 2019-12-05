По цене 4-х Биг Маков: в МВД озвучили стоимость восстановления прав

После старта нового веб-сервиса восстановить водительские права можно будет онлайн за 201 грн.

Об этом рассказал 4 декабря заместитель министра МВД Сергей Гончаров на презентации новых сервисов. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ближайшее время будет запущен новый онлайн сервис, с помощью которого можно будет заказать или восстановить утраченные водительские права.

Заместитель министра МВД Сергей Гончаров презентовал новые сервисы ведомства mvs.gov.ua

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"Не нужно будет никуда ходить, все это можно будет сделать или с персонального компьютера, или со смартфона. Это действительно тот сервис, который показывает изменения во взаимодействии государства и гражданина", – сказал Сергей Гончаров.

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По словам заместителя министра МВД, чтобы решить задачу по заказу или восстановлению водительского удостоверения достаточно сделать несколько кликов компьютере или смартфоне.

"Что делать, если вы потеряли документы? Нужно иметь электронный способ идентификации вас, как гражданина, который можно сопоставить с информацией в реестрах. Вы заходите в электронный кабинет водителя, указываете, что вы утратили удостоверение, предоставляете скан-копию медицинской справки про те, что у вас нет противопоказаний. Потом выбираете, где вам будет удобно забрать водительские права, оплачиваете 201 гривны за бланка, и вам приходит уведомление про то, что можно забрать его в удобное время", – пояснил Гончаров.

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