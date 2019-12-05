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5 декабря • обновлено в 14:47
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По цене 4-х Биг Маков: в МВД озвучили стоимость восстановления прав

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После старта нового веб-сервиса восстановить водительские права можно будет онлайн за 201 грн.

Об этом рассказал 4 декабря заместитель министра МВД Сергей Гончаров на презентации новых сервисов. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ближайшее время будет запущен новый онлайн сервис, с помощью которого можно будет заказать или восстановить утраченные водительские права.

Заместитель министра МВД Сергей Гончаров презентовал новые сервисы ведомства

Заместитель министра МВД Сергей Гончаров презентовал новые сервисы ведомства

mvs.gov.ua

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"Не нужно будет никуда ходить, все это можно будет сделать или с персонального компьютера, или со смартфона. Это действительно тот сервис, который показывает изменения во взаимодействии государства и гражданина", – сказал Сергей Гончаров.

Порядок восстановления водительских прав в Украине

Порядок восстановления водительских прав в Украине

hsc.gov.ua

По словам заместителя министра МВД, чтобы решить задачу по заказу или восстановлению водительского удостоверения достаточно сделать несколько кликов компьютере или смартфоне.

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"Что делать, если вы потеряли документы? Нужно иметь электронный способ идентификации вас, как гражданина, который можно сопоставить с информацией в реестрах. Вы заходите в электронный кабинет водителя, указываете, что вы утратили удостоверение, предоставляете скан-копию медицинской справки про те, что у вас нет противопоказаний. Потом выбираете, где вам будет удобно забрать водительские права, оплачиваете 201 гривны за бланка, и вам приходит уведомление про то, что можно забрать его в удобное время", – пояснил Гончаров.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Персона
Сергей Гончаров
Место
Украина
Теги
водительские права Министерство внутренних дел Украины новости авто
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