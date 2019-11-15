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15 ноября • обновлено в 13:09
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По примеру ЕС: в Украине анонсировали "сюрприз" для пьяных водителей

1.8т
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Украина по примеру Евросоюза будет постепенно внедрять у себя норму, согласно которой все автомобили должны быть оснащены алкотестерами.

Об этом рассказал в эфире ObozTV народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко, комментируя соответствующую законодательную норму ЕС, которая вступит в силу в 2024 году.

"Это очень классная инициатива, чтобы обезопасить жизни наших граждан. Понятно, что если установлен такой механизм в машине, он не даст возможности человеку, который употребил алкоголь, начать движение. Соответственно, не будет у нас аварий, уменьшится количество жертв, которые попадают в ДТП из-за того, что где-то выпили", – отметил Крейденко.

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По его словам, "мы постепенно идем к европейским стандартам, и это будет внедряться в Украине". При этом нардеп уточнил, что внедрить такую инициативу в ближайшие год-два "технически и экономически мало шансов".

На вопрос, появятся ли алкотестеры во всех украинских автомобилях к 2024 году, как в ЕС, Крейденко ответил: "Я думаю, что во всех – вряд ли, но инициатива будет начинаться, мы должны синхронизировать наше законодательство с законодательством Евросоюза. Соответственно, понемногу будут вводить… Потому нам законодательно надо будет отработать на 2024 год вопрос оснащения автомобилей алкотестерами, механизмами контроля".

В Украине анонсировали "сюрприз" для пьяных водителей

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине с 2020 года значительно ужесточат штрафы для водителей за управление авто в нетрезвом состоянии. Нарушителей будет ожидать штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. грн и обязательное лишение права управлять автомобилем на срок до 3 лет. При повторном нарушении – до 51 тыс. грн с запретом водить от 2 до 3 лет.

  • МВД Украины предложило в дополнение к штрафам за вождение в нетрезвом виде ввести административный арест на 5, 10 или 15 суток.

  • Только за первых 7 месяцев 2019 года в Украине произошло 3513 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения. В каждом пятом случае пострадали или погибли люди.

  • Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 17:30 на ObozTV.

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Автор
Павел Заяц Павел Заяц
Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Автоновости Украины
Персона
Владимир Крейденко
Место
Украина
Теги
ПДД пьяный за рулем Верховная Рада Украины авто новости алкоголь
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