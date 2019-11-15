По примеру ЕС: в Украине анонсировали "сюрприз" для пьяных водителей

Украина по примеру Евросоюза будет постепенно внедрять у себя норму, согласно которой все автомобили должны быть оснащены алкотестерами.

Об этом рассказал в эфире ObozTV народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко, комментируя соответствующую законодательную норму ЕС, которая вступит в силу в 2024 году.

"Это очень классная инициатива, чтобы обезопасить жизни наших граждан. Понятно, что если установлен такой механизм в машине, он не даст возможности человеку, который употребил алкоголь, начать движение. Соответственно, не будет у нас аварий, уменьшится количество жертв, которые попадают в ДТП из-за того, что где-то выпили", – отметил Крейденко.

По его словам, "мы постепенно идем к европейским стандартам, и это будет внедряться в Украине". При этом нардеп уточнил, что внедрить такую инициативу в ближайшие год-два "технически и экономически мало шансов".

На вопрос, появятся ли алкотестеры во всех украинских автомобилях к 2024 году, как в ЕС, Крейденко ответил: "Я думаю, что во всех – вряд ли, но инициатива будет начинаться, мы должны синхронизировать наше законодательство с законодательством Евросоюза. Соответственно, понемногу будут вводить… Потому нам законодательно надо будет отработать на 2024 год вопрос оснащения автомобилей алкотестерами, механизмами контроля".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине с 2020 года значительно ужесточат штрафы для водителей за управление авто в нетрезвом состоянии. Нарушителей будет ожидать штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. грн и обязательное лишение права управлять автомобилем на срок до 3 лет. При повторном нарушении – до 51 тыс. грн с запретом водить от 2 до 3 лет.

МВД Украины предложило в дополнение к штрафам за вождение в нетрезвом виде ввести административный арест на 5, 10 или 15 суток.

Только за первых 7 месяцев 2019 года в Украине произошло 3513 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения. В каждом пятом случае пострадали или погибли люди.

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