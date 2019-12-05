Плохое качество новой Лада Нива обернулось остановкой производства

Новая Лада Нива (она же Lada 4x4) хоть и датируется 2020 модельным годом, однако почти не отличается от оригинальной модели 1977 года. Но и без того у внедорожника возникли новые проблемы.

Как стало известно OBOZREVATEL, серийное производство новой Lada 4x4 FL (фейслифт), которая отличается от прежних авто передним бампером и небольшими изменениями в салоне, стартовало 26 ноября. Однако конвейер уже успел остановиться.

Лада Нива 2020 отправилась в производство, но его уже остановили лада.онлайн

Интересно, что по причине возникших трудностей представители АвтоВАЗа заявили, что изначально серийное производство и не планировалось. То, что собрали сейчас – опытные образцы, которые необходимы для финальной доводки автомобилей.

Новая Lada Niva скромно прячется за такими же дефектными экземплярами лада.онлайн

Конечно, это лишь попытки спасти имидж компании, которая никогда не отличалась высоким качеством выпускаемой продукции. С чем могут быть связаны возникшие на производстве трудности?

В салоне Лада Нива 2020 появилось новое оснащение лада.онлайн

В первую очередь это может касаться нового оборудования в салоне. Известно, что новая Лада Нива 2020 получит боковую подушку безопасности для водителя, салонный фильтр и доработанную печку. Кроме того, российский внедорожник оснастят наружными зеркалами с электроприводом. Проблемы могли возникнуть с любым из этих компонентов, если не со всеми сразу.

Новый передний бампер – единственное обновление дизайна Lada 4x4 лада.онлайн

Нетрудно заметить, что прежняя Лада Нива выглядела почти так же lada.ru

Ранее автопроизводитель планировал собрать 2,5 тысячи автомобилей в декабре. Однако эти планы касались полноценного производства, стартовавшего в конце ноября. Теперь же этот этап окрестили предсерийной сборкой для устранения недоработок, что отодвигает полноценный конвейерный процесс на неопределенный срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в скором времени в автомобилях Лада появится еще больше брака, ведь АвтоВАЗ отказался контролировать качество своей продукции.

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