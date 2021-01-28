Платформу для электрокаров Volkswagen будут использовать в создании яхты

Компания Silent-Yachts для яхт будет использовать платформу MEB, на которой создают электромобили Volkswagen.

Разработкой яхт займется Cupra – компания от SEAT, которая делает электрокары. Судно будет иметь два этажа и плоскую крышу, оборудованную солнечными панелями. Об этом сообщает Carscoops.

Первую яхту с технологией MEB рассчитывают представить в 2022 году, а начать производство примерно в 2026. Планируется выпускать не менее 50 яхт ежегодно.

Volkswagen предоставит свою платформу MEB для создания яхты Silent-Yachts

В Volkswagen заявили, что так они хотят "еще больше увеличить интерес к электромобильности, продемонстрировать технологические преимущества своей платформы и показать, что веселое вождение, большие расстояния и плавный ход – это возможно также в открытом море".

Добавим, что Silent-Yachts – это компания, которая более 10 лет занимается производством судов. Одно из них – катамаран Silent 55, который может преодолевать до 160 км в день, используя солнечную энергию.

Volkswagen хочет популяризировать електромобильнисть Silent-Yachts

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, BMW анонсировала пять новых версий популярных моделей 3-й и 5-й серии. Новые модели 3 Series представлены седаном и универсалом 320e, а также полноприводным универсалом 320e xDrive. Для поклонников "пятерки" будут доступны седан и универсал 520e.