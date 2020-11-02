Пластиковый российский внедорожник продают в Германии за 19990 евро

Немецкая фирма Made in Russia Gmbh, которая с 2001 года занимается импортом российских автомобилей, начала продажи мелкосерийного внедорожника на узлах "Нивы" по цене от 19990 евро.

Об этом сообщает сайт компании. Внедорожник "Апал-21541 Сталкер" создан из узлов и агрегатов классической "Нивы" и собирался дочерней компанией АвтоВАЗа – "ВИС-Авто".

Производство "Сталкера" организовали летом 2019 года, в сентябре нынешнего года выпуск приостановили из-за роста цен на комплектующие. Всего за это время было изготовлено чуть более 30 экземпляров. Заказчиков выступила фирма "Апал", занимающаяся производством изделий из пластика и композитных материалов.

Автомобиль имеет трехдверный кузов каркасно-панельной конструкции, где несущая "клетка" сварена из стальных труб стандартного прямоугольного сечения, а наружные панели отформованы из АБС-пластика. Габаритные размеры "Сталкера" – 3550х1646х1751 мм. Автомобиль оснащен 1,7-литровым бензиновым мотором и полноприводной трансмиссией от Lada 4x4.

Для немецкого рынка автомобиль переименовали в Apal Jaeger, что переводится с немецкого как "охотник". Фирма Made in Russia Gmbh приобрела партию таких машин для последующей перепродажи любителям экстремального офф-роуда.

В базовой комплектации Jaeger в Германии стоит 19 990 евро, а вот в России за "Сталкер" просят на 6 тысяч евро меньше.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ладу Ниву для Германии превратили в Range Rover.