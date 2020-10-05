Пластиковые отходы стали широко применять в строительстве асфальтных дорог

Индия завершила строительство 100 000 километров дорог с использованием пластиковых отходов, которое длилось четыре года. Еще в 2016 году власти южноазиатской страны заявили, что намерены делать автомагистрали, которые на 92-94% состояли бы из битума, а остальные 6-8% – из пластика.

Как сообщает India Today, такая технология позволяет экономить значительные средства на строительстве дорог и помогает уменьшить количество пластиковых отходов. В издании подчеркивают, что на 1 км дороги необходимо около девяти тонн битума и одной тонны пластиковых отходов.

Использование пластиковых отходов стало обязательным для строительства новых автомагистралей в Индии уже для нескольких подрядчиков. Только в этом году индийское правительство планирует построить тысячи километров дорог из пластмассы (например, сейчас пластик использовался при строительстве 270-километрового шоссе Джамму-Кашмир и 2-километрового участка шоссе Дели-Меерут). При этом недостатка в материале не предвидится: ежедневно у Индия производит около 25 940 тонн пластиковых отходов, из которых 60% поддаются переработке.

К слову, кроме Индии, дороги из пластика уже введены в эксплуатации в Великобритании и Эстонии.

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