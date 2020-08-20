Пикап Toyota в стиле RAV4 получил новую внешность

Стас Сидилев Новости 17:40, 20.08.2020

Toyota подготовила для своего пикапа Hilux 2020 модельного года пакет доработок под именем GR – придворного тюнинг-ателье. Для модели доступен целый набор элементов.

К ним относятся каркас для грузового отсека, усиление переднего бампера, защита днища и выдвижные подножки с электроприводом. Еще для пикапа Тойота предложили новую выпускную систему и набор реактивных тяг для каждой оси.

Пока набор доработок GR доступен японским покупателям по цене 305 800 иен или около $2900. Элементы набора можно приобрести в отдельности: защита днища ($400), реактивные тяги ($1000), каркас в багажник ($1000), выпускная система ($1000) и выдвижные подножки ($2200).

Пикап Hilux 2020 получил детали от GR.
Фото: Toyota

Таким образом, если покупать детали по одной, общая стоимость окажется намного выше – $5600 – даже без учета усиления переднего бампера.

Реактивные тяги предлагают для повышения устойчивости на дороге.
Фото: Toyota

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