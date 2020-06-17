Пикап Mazda получил эффектный дизайн и мощный турбодизель

Компания Mazda провела презентацию долгожданного пикапа BT-50. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новое поколение пикапа Mazda BT-50 создано при участии компании Isuzu, которая предоставила платформу от своей популярной модели D-Max. Напомним, что предшественник использовал "начинку" от Ford Ranger.

2021 Mazda BT-50

Новинка получила внешний облик в фирменном стиле Kodo. Дизайн передней части модели напоминает популярный кроссовер СХ-5, но в отделке пикапа используется больше хрома. Не менее стильно автомобиль выглядит сзади.

2021 Mazda BT-50

2021 Mazda BT-50

2021 Mazda BT-50

Наиболее радикально изменилось внутреннее убранство 5-местного салона. Глядя на приборную панель и крупный дисплей мультимедийной системы сложно предположить, что вы находитесь в утилитарном пикапе. Дизайн, используемые материалы и качество отделки подчеркивают премиальный статус новинки.

2021 Mazda BT-50

Современная информационно-развлекательная система обладает расширенным функционалом и поддерживает интерфейс Apple CarPlay и Android Auto, а трехспицевый руль с V-образной вставкой из полированного алюминия вносит спортивные нотки.

2021 Mazda BT-50

Новый Mazda BT-50 получил 3-литровый дизельный двигатель мощностью 190 л.с. (140 кВт). Крутящий момент достигает 450 Нм в диапазоне от 1600 до 2600 об/мин. Автомобиль позволяет перевозить до 1065 кг и буксировать прицеп массой до 3,5 тонн.

2021 Mazda BT-50

Список стандартного оборудования включает адаптивный круиз-контроль, системы экстренного торможения, удержания в полосе, контроля за слепыми зонами и предотвращения столкновения при движении задним ходом.

Первыми новинку смогут приобрести жители Австралии, где продажи начнутся во второй половине года. Цены станут известных ближе к началу продаж.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, новый пикап Volkswagen Amarok будет разрабатываться компанией Ford.