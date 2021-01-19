Пикап Ford Ranger обзавелся новой спортивной версией

Компания Ford в кооперации с британской фирмой MS-RT подготовила спортивную модификацию популярного пикапа Ranger MS-RT.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Модификация MS-RT создана на базе топ-версии Wildtrak с богатым оснащением.

Модификация MS-RT создана на базе топ-версии Wildtrak с богатым оснащением media.ford.com

Главное отличие – новый стайлинг-пакет, в который вошли новые бамперы и решетка радиатора, боковые "юбки" и аэродинамический тоннель за кабиной.

Дополняют облик стильные 20-дюймовые колеса OZ Racing media.ford.com

Дополняют облик стильные 20-дюймовые колеса OZ Racing. Новинку можно заказать с двухрядной кабиной Double Cab или "полуторной" Super Cab.

Новинку можно заказать с двухрядной кабиной Double Cab или "полуторной" Super Cab (на фото) media.ford.com

В салоне появилась новая кожаная обивка сидений с контрастной строчкой, дополнительная контурная подсветка и "именная" символика. В списке опций – инфо-развлекательная система Sync 3 с 8-дюймовым дисплеем и камерой заднего вида.

В салоне – новая кожаная обивка сидений с контрастной строчкой, дополнительная контурная подсветка и "именная" символика media.ford.com

В соответствии со статусом для Ranger MS-RT предлагается самый мощный двигатель, доступный в Европе – это 2-литровый 213-сильный турбодизель с двумя турбинами, крутящий момент которого достигает 500 Нм. Аналогичный мотор устанавливается на топовый Raptor. В паре с ним работает 10-ступенчатый "автомат", а привод осуществляется на все колеса.

У европейских дилеров Ford Ranger MS-RT появится летом нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford подготовила пикап F-150 для off-road, а также построила гиперкар для геймеров.