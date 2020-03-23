Пикап Ford Ranger научили летать. Видео

Американская компания APG из Калифорнии построила на базе пикапа Ford Ranger вездеход, способный буквально летать над печаными дюнами.

Об этом сообщает портал Carscoops. В отличие от жителей Старого Света, американцы лишены возможности приобрести пикап Ford Ranger в исполнении Raptor. Исправить это досадное недоразумение взялись специалисты компании Automotive Performance Group (APG).

APG Ford Ranger ProRunner carscoops.com

За основу для своего творения мастера из Калифорнии взяли стандартный пикап Ranger, и превратили его в нечто совершенно уникальное. Модель получила имя ProRunner Series 1.

APG Ford Ranger ProRunner carscoops.com

От обычной модели ее отличает расширенный карбоновый обвес, который не только сделал машину шире на 254 мм, но и позволил вместить внедорожные шины диаметром 0,89 м. Дорожный просвет увеличен до 318 мм.

APG Ford Ranger ProRunner carscoops.com

Новые передние и задние крылья с расширителями арок, массивный бампер с мощной лебедкой и полностью переделанная длинноходная подвсека с усиленными рычагами – вот далеко не полный список изменений машины.

APG Ford Ranger ProRunner carscoops.com

Двигатель сохранили без изменений. Под капотом машины располагается 2,3-литровый EcoBoost, который развивает мощность 270 л.с. и 420 Нм крутящего момента.

APG Ford Ranger ProRunner carscoops.com

Стоимость работы без учета цены самого пикапа – $15 948, а если вам хочется самостоятельно покрутить гайки, то набор для тюнинга обойдется в $11 573.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Ford Ranger вышел в лидеры на рынке пикапов в Украине.

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