Peugeot смог опередить Tesla Model 3 и Porsche Taycan

На конкурсе "Автомобиль года в Европе" победу одержал Peugeot 208, который смог опередить Tesla Model 3 и Porsche Taycan.

Как стало известно OBOZREVATEL, названы победители престижного конкурса Car of The Year 2020 в Европе. Peugeot 208 покорил жюри конкурса своим смелым дизайном и широким выбором силовых агрегатов – он единственный из конкурентов предлагает, как двигатели внутреннего сгорания, так и электрическую версию.

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Жюри конкурса состояло из 60 членов из 23 стран, и большинство которых проголосовали за Peugeot 208. Новинка имеет яркую нетривиальную внешность и новый салон, в котором реализована фирменная концепция i-Cockpit с 3D-панелью приборов.

Peugeot 208 принес компании 6-ю победу за всю историю конкурса media.peugeot.com

Peugeot 208 предлагает как модели с ДВС, так и электрическую версию. В частности, электрокар e-208 оснащен мотором мощностью 100 кВт (136 л.с.) и максимальным крутящим моментом 260 Нм, доступным сразу после старта. Литий-ионная батарея емкостью 50 кВтч способна обеспечить запас хода до 340 км (WLTP) или 450 км – по циклу NEDC.

Peugeot 208 предлагается как с традиционными ДВС, так и в полностью электрической версии media.peugeot.com

Для хэтчбека доступны 3-цилиндровые бензиновые двигатели объемом 1,2 л мощностью 75, 100 и 130 л.с., которые работают в паре с 5-/6-ступенчатой "механикой" или 8-ступенчатым "автоматом". Для дизельной 4-цилиндровой версии 1,5 BlueHDi 100 предлагается 6-ступенчатая "механика". Все ДВС соответствуют современным экологическим требованиям Евро 6d.

Peugeot 208 media.peugeot.com

Стоит отметить, что Peugeot входит в "тройку" брендов с наибольшим количеством наград в истории конкурса "Автомобиль года" – благодаря новому Peugeot 208 на его счету 6 трофеев. Этот уже 12-я международная награда, завоеванная моделью 208 с момента презентации в Европе.

Peugeot 208 media.peugeot.com

В тройке финалистов конкурса помимо Peugeot 208 еще два электромобиля – Tesla Model 3, которая получила второе место, и Porsche Taycan – занявший третью позицию по итогам голосования жюри. Напомним, что в прошлом году победу одержал электрический кроссовер Jaguar I-Pace.

Tesla Model 3 занял в рейтинге жюри конкурса 2-е место tesla.com

Porsche Taycan вошел в тройку лидеров конкурса press.porsche.com

Голоса среди семи финалистов распределились следующим образом: Peugeot 208 (281), Tesla Model 3 (242), Porsche Taycan (222), Renault Clio (211), Ford Puma (209), Toyota Corolla (152) и BMW 1-Series (133).

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Citroen представила оригинальный городской электромобиль стоимостью 6000 евро.

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