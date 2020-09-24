Peugeot представил самые мощные автомобили бренда

На мероприятии, посвященном 210-летию французского бренда, компания Peugeot презентовала седан и универсал 508 в исполнении Peugeot Sport Engineered.

Об этом сообщила пресс-служба производителя. Новые представители семейства 508 стали самыми мощными серийными автомобилями в истории бренда.

508 Peugeot Sport Engineered. Фото: int-media.peugeot.com

Оригинальную идентичность версии Peugeot Sport Engineered создают многочисленные декоративные акценты ядовито-зеленого цвета, получившего название "Kryptonite". Дизайн задней части модели напоминает о знаменитой модели Peugeot 504 Coupe.

508 Peugeot Sport Engineered. Фото: int-media.peugeot.com

Гибридная силовая установка развивает мощность 360 л.с., а крутящий момент достигает 520 Нм. С таким "сердцем" автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,2 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Силовой агрегат представляет собой комбинацию бензинового ДВС и двух электромоторов, каждый из которых отвечает за свою пару колес. Полный привод обеспечивает оптимальную реализацию тяги в любых погодных условиях.

508 Peugeot Sport Engineered. Фото: int-media.peugeot.com

Удовольствие от вождения лежит в основе бренда Peugeot, поэтому инженеры спортивного отделения специально перенастроили шасси Peugeot 508. Новинку отличают заниженная посадка, амортизаторы с возможностью работы в одном из трех режимов езды (Комфорт/Гибрид/Спорт), расширенная колея колес – на 24 мм спереди и 12 мм сзади, передние тормозные диски диаметром 380 мм с 4-поршневых суппортах, 20-дюймовые колесные диски со спортивными шинами Michelin Pilot Sport 4S.

508 Peugeot Sport Engineered. Фото: int-media.peugeot.com

С помощью переключателя на центральной консоли, пилот может выбрать один из пяти режимов движения:

Electric – для 100% электрического движения с запасом хода до 42 км (WLTP) – данный режим гарантирует вам доступ к "зеленым зонам" в центре города, а также обеспечивает хорошее ускорение при движении со скоростью в диапазоне 0-140 км/ч;

Comfort – гибридный режим движения (с использованием и ДВС, и электромоторов), плюс максимально комфортная настройка подвески;

Hybrid – универсальный режим движения, когда система автоматически выбирает использование ДВС или электромоторов для достижения оптимальной топливной экономичности, с оптимальными настройками других систем (к примеру, подвески и рулевого управления);

Sport – максимальная мощность в 360 л.с. для вашего безграничного удовольствия! В данном режиме силовая установка работает с максимальной отдачей, ДВС обеспечивает постоянную подзарядку аккумулятора, "зажимается" подвеска и рулевое управление, реакция на педаль акселератора становится более острой;

4 WD – режим полного привода для максимального уровня сцепления на скользкой дороге.

508 Peugeot Sport Engineered. Фото: int-media.peugeot.com

508 Peugeot Sport Engineered обеспечивает такой же простор салона и объем багажника, что и традиционные версии с двигателем внутреннего сгорания. Все благодаря продуманному расположению электродвигателей и аккумулятора в нижней части кузова. Новинка предлагает идеальное сочетание спортивности и технологий с рекордно-низкими выбросами CO2 и минимальным расходом топлива – 46 г/км (WLTP), что эквивалентно лишь 2,03 л на 100 км.

508 Peugeot Sport Engineered. Фото: int-media.peugeot.com

508 Peugeot Sport Engineered оснащен вспомогательными системами, которые делают поездку более комфортной и безопасной: систему ночного виденья, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, предупреждение о выезде из своей полосы движения, автоматическое экстренное торможение и пр.

508 Peugeot Sport Engineered. Фото: int-media.peugeot.com

В салоне автомобиля внимание привлекает фирменный дизайн Peugeot i-Cockpit – компактное рулевое колесо, декор в виде следов от когтей, отличительные логотипы Peugeot Sport Engineered, полностью цифровой проекционный дисплей. Различные графические заставки и центральный 10-дюймовый HD-дисплей задают фирменный стиль марки.

508 Peugeot Sport Engineered. Фото: int-media.peugeot.com

Обивка сидений выделяется сочетанием кожи, 3D-ткани и алькантары. Салон украшен двойной строчкой, выполненной в цветах "Tramontane Grey" и "Kryptonite". Аудиосистема Focal Hi-Fi входит в стандартную комплектацию автомобиля.

508 Peugeot Sport Engineered. Фото: int-media.peugeot.com

508 Peugeot Sport Engineered будет доступен в трех цветах кузова: оригинальный серый "Selenium", черный "Perla Nera", жемчужно-белый "Pearl". Все логотипы и обозначения выполнены в черном цвете.

Автомобиль будет производиться на заводе во французском Мюлузе и станет доступен для заказа с середины октября 2020 года.

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