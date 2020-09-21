В этом году приз за надежность конкурса Grand Prix des Marques получил бренд Peugeot.

Об этом сообщает пресс-служба компании. В Париже состоялась 13-я ежегодная церемония награждения победителей конкурса, организованного автомобильным журналом "le Journal de l'Automobile" при участии международной консалтинговой компании Kantar.

По данным исследований, проведенных аналитиками Kantar в июле нынешнего года с фокус-группой из 1500 французов, цена автомобиля оказалась не единственным фактором, который влияет на выбор покупателей. Все более важными при выборе марки автомобиля становятся критерии надежности, безопасности и экологии. Поэтому журнал решил присудить три новых премии – "Надежность", "Безопасность" и "Воздействие на окружающую среду".

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По итогам исследований, более 66% респондентов отдали предпочтение бренду Peugeot в категории "Надежность". В категории "Безопасность" награду получила компания Mercedes-Benz, а за ответственное отношение к окружающей среде приз достался бренду Renault.

Peugeot получила награду за надежность, Mercedes-Benz – за безопасность, а приз за ответственное отношение к окружающей среде достался Renault. Фото: int-media.peugeot.com

"Приятно быть на первом месте по критерию надежности, который полностью соответствует духу нашего бренда. Надежность была частью нашей ДНК на протяжении 210 лет, и многие знаковые модели символизировали ее в умах потребителей. Это особенно подчеркивает переход в премиум-сегмент рынка, который мы инициировали несколько лет назад, где доверие основывается на высокой надежности и качестве", – комментирует Гийом Кузи, директор Peugeot France.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Peugeot намерена вернуться в престижную мировую серию Ле-Ман с новым болидом, в создании которого примет участие компания Total.