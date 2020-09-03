Peugeot показал новый 7-местный кроссовер 5008

Стас Сидилев Новости 14:15, 3.09.2020

Семейный кроссовер Peugeot 5008, который рассчитан на 7 пассажиров, претерпел глубокую модернизацию. Теперь он похож на представленный ранее Peugeot 3008.

В передней части новый кроссовер "Пежо 5008" получил увеличенную решетку радиатора с большим количеством мелких хромированных элементов. Передние фары получили совершенно другую форму, также под ними появились узкие вертикальные дневные ходовые огни.

Сзади изменений меньше – дизайнеры слегка переработали оформление бампера и обновили графику светодиодных фонарей. Также стоит отметить новый набор колесных дисков и расширенную палитру цветов кузова: появились новые оттенки красного, синего, серебристого цветов.

Кроссовер Peugeot 5008 предлагает места для 7 человек.
Фото: Peugeot

Также модернизации подвергли салон Peugeot 5008. Внутри появились обновленный 12,3-дюймовый цифровой щиток приборов и увеличенный до 10 дюймов монитор информационно-развлекательного комплекса.

Двигатели Peugeot 5008:

  • бензиновый 1,2 л (130 л.с.)

  • бензиновый 1,6 л (180 л.с.)

  • дизель 1,5 л (130 л.с.)

  • дизель 2 л (180 л.с.)

Также ожидается появление двух гибридных модификаций мощностью 225 и 300 л.с. В продажу новый французский кроссовер отправится до конца 2020 года.

В салоне появилось новое оборудование.
Фото: Peugeot

Ранее OBOZREVATEL сообщал о новом бюджетном седане Peugeot дешевле 10 000 евро.

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