Peugeot и Citroen решили отбить покупателей у BMW: показан новый седан

Новый седан DS 9 2020 – флагман премиального бренда Peugeot-Citroen. В первую очередь новая модель целится в сегмент авто, где представлены BMW, Mercedes и Audi.

Как выяснил OBOZREVATEL, большой седан построен на модифицированной платформе PSA EMP2, которую в своей основе использует лифтбек Peugeot 508. Он, напомним, стал Автомобилем года в Украине.

Седан DS 9 будет соперничать с Audi, BMW и Mercedes dsautomobiles.com

Для DS 9 платформу немного изменили – колесная база увеличилась до 2,9 м для дополнительного пространства в салоне. Но во внешности новинки никаких отсылок к автомобилям Пежо или Ситроен нет. Большой седан выполнен в духе других моделей DS с крупной передней решеткой, эффектной светотехникой и необычным декором.

Элегантный дизайн DS 9 возрождает премиальный сегмент французского автопрома dsautomobiles.com

Во многом просматривается связь со среднеразмерным кроссовером DS 7 Crossback. Это касается фирменной шестиугольной решетки и технологичных передних фар. Которые, кстати, предлагают пять режимов освещения дороги для разных условий: город, шоссе, пересеченная местность, парковка и плохая погода.

Фары DS 9 2020 предлагают несколько режимов работы dsautomobiles.com

Оригинальные задние фонари позволят идентифицировать DS 9 в темноте dsautomobiles.com

Все модификации DS 9 2020 модельного года будут гибридными. Базовая предлагает 225 л.с. суммарной мощности. В этом случае в паре с бензиновым двигателем работает один электромотор, который с помощью 12-киловаттной батареи позволяет преодолеть до 50 км без участия ДВС.

Прежде флагманом модельного ряда был кроссовер DS 7 Crossback dsautomobiles.com

Позже появится 250-сильная версия, а возглавит линейку мощный полноприводный гибрид DS 9 на 360 л.с. Со всеми силовыми установками сочетается 8-ступенчатая автоматическая КПП. Самая мощная спецификация в техническом плане соответствует спортивному гибриду Peugeot 508, который готовят к выходу на рынок в этом году. Модель выполнят по мотивам прототипа Peugeot 508 Engineered Concept, который, правда, располагал большей отдачей в 400 л.с. и тратил на разгон до 100 км/ч всего 4,3 с.

Новый DS 9 использует в своей основе модифицированные компоненты Peugeot 508 int-media.peugeot.com

Peugeot 508 Sport Engineered Concept продемонстрировал возможности мощной гибридной установки int-media.peugeot.com

Салон DS 9 полностью отвечает статусу автомобиля бизнес-класса с дорогой кожей, металлом и другими отделочными материалами высокого качества. Кроме того, программа персонализации DS Inspirations позволит полностью индивидуализировать обстановку интерьера в соответствии с предпочтениями самых требовательных автомобилистов.

Эффектный салон DS 9 выполнен в духе современной французской роскоши dsautomobiles.com

Седан DS 9 демонстрирует изысканные элементы вроде складных часов на передней панели и выдвижных ручек дверей

Для достойного соперничества с лучшими представителями сегмента наподобие BMW 5 Series, Audi A6 и Mercedes E-class новинка вооружилась технологичным оснащением: умная подвеска, которая сканирует дорожное полотно на дефекты и заранее настраивает адаптивные амортизаторы для отработки неровностей покрытия, активный круиз-контроль и система ночного видения, цифровой щиток приборов и крупный монитор мультимедийной системы.

Покупатели DS 9 смогут выбрать из нескольких вариантов отделки салона dsautomobiles.com

Комфорт пассажиров – приоритетный вопрос для нового DS 9 dsautomobiles.com

Купить DS 9 можно будет во второй половине текущего года. При этом модель выйдет на глобальный рынок. Цены будут объявлены позже. По всей видимости, вскоре представительский седан DS 9 получит должность официального автомобиля президента Франции Эмманюэля Макрона.

BMW 5 Series получила нового соперника bmw.com

Mercedes-Benz E-class – один из лучших автомобилей в своем сегменте mercedes-benz.com

Audi A6 также представляет немецкий автопром в бизнес-классе audi.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL проверил способности нового Citroen Berlingo в ходе собственного тест-драйва.

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