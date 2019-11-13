Peugeot готовит конкурента Toyota Hilux

Французская компания Peugeot планирует в будущем году представить пикап под своим брендом.

Об этом сообщает сайт Autoblog. Компания Peugeot намерена вернуться на рынок пикапов. В марте будущего года состоится дебют новой модели, которая призвана составить конкуренцию Toyota Hilux и аналогичным моделям других производителей. Выпуск пикапа будет организован на заводе компании в Уругвае, где уже собираются модели Peugeot Expert и Citroen Jumpy для южноамериканского рынка.

Peugeot Pick Up autoblog.com.ar

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Интересно, что этот проект стартовал еще в 2017 году, а партнерами выступила китайская компания Changan. Разработанный совместными усилиями французских и китайских специалистов, рамный пикап дебютировал в Поднебесной под именем Changan Kaicheng F70.

Peugeot Pick Up будет оснащаться 180-сильным 2-литровым турбодизелем семейства BlueHDi autoblog.com.ar

Теперь в компании Peugeot намерены предложить свою версию модели с рядом стилистических и технических изменений и уже под французским брендом. Снимки тестового прототипа были сделаны в Чили.

Peugeot Pick Up получит собственной оформление передней части кузова, иные бампера, светотехнику и фирменный декор autoblog.com.ar

Peugeot будет отличаться от своего китайского родственника иным оформлением передней части кузова, бамперами, светотехникой, а радиаторную решетку украсит надпись Peugeot и фирменная эмблема в виде льва. Интерьер будет продолжать развитие концепции Peugeot iCockpit.

Peugeot Pick Up autoblog.com.ar

В списке опции будут доступны системы кругового обзора, поддержания выбранной полосы движения, предотвращения фронтального столкновения, а также адаптивный круиз-контроль и другие электронные помощники водителя, используемые на кроссоверах Peugeot.

Пикап Changan Kaicheng F70 создан в рамках сотрудничества между концерном PSA и китайским Changan capsa.com.cn

В дизайне интерьера Changan Kaicheng F70 можно обнаружить элементы, унаследованные от моделей Peugeot capsa.com.cn

В Китае Changan Kaicheng F70 уже продается в двух версиях - обычной и удлиненной capsa.com.cn

Ожидается, что под капотом пикапа Peugeot будет располагаться 180-сильный 2-литровый турбодизель семейства BlueHDi. Основными рынками сбыта станут страны Латинской Америки, где пикапы пользуются огромным спросом.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Peugeot подготовила для любителей активного отдыха электробайк.

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