Peugeot 308 обзавелся цифровыми приборами и новыми опциями

Популярный хэтчбек Peugeot 308 прошел плановое обновление и получил новые опции. Об этом сообщает пресс-служба компании.

2021 Peugeot 308 peugeot.com

Главной инновацией стал полностью "цифровой" салон Peugeot i-Cockpit. Инновационная комбинация приборов несет в себе все последние разработки в области графического дизайна, которые были реализованы в моделях 208 и 2008.

2021 Peugeot 308 peugeot.com

В зависимости от версии, Peugeot 308 может предложить мультимедийную систему с функцией Mirror Screen, которая позволяет "дублировать" изображение с дисплея смартфона на сенсорный экран мультимедийной системы.

2021 Peugeot 308 peugeot.com

Данная функция совместима с протоколами Mirrorlink, Android Auto, Apple Carplay. Также, новинка может порадовать владельца навигационной системой с объемными 3D-картами, разнообразными онлайн сервисами и функцией голосового управления.

2021 Peugeot 308 peugeot.com

После обновления для модели стали доступны новые декоративные варианты отделки салона, новый насыщенный синий цвет Vertigo Blue, а также два новых варианта легкосплавных колесных дисков на 16 и 17 дюймов.

2021 Peugeot 308 peugeot.com

В максимальные комплектации автомобиль может дополнительно оснащаться пакетом Black Pack. В этом случае большинство хромированных деталей во внешней отделке заменяются аналогичным декором с покрытием "черный глянец". Речь идет о решетке радиатора, фирменной эмблеме, накладках на боковых окнах, окладов указателей поворота и противотуманных фар. Дополнительно предлагаются 18-дюймовые диски Sapphire Black, а для версии 308 SW – черные глянцевые рейлинги.

2021 Peugeot 308 peugeot.com

Для Peugeot 308 предлагается широкая гамма бензиновых и дизельных двигателей мощностью от 100 до 263 л.с. в спортивной версии 308 GTi.

2021 Peugeot 308 peugeot.com

Для украинского рынка Peugeot 308 с цифровым салоном Peugeot i-Cockpit станет доступен во второй половине 2020 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине стартовали продажи компактного кроссовера Peugeot 2008