Peterbilt представил новейший магистральный тягач Peterbilt 579

Американская компания Peterbilt начала прием заказов на флагманский магистральный тягач Peterbilt 579.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Роскошный "дальнобойный" грузовик стал самым совершенным с точки зрения аэродинамики и самым экономичным "капотником" за всю историю существования марки. На его разработку ушло 5 лет (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Американская компания Peterbilt начала прием заказов на новейший флагманский магистральный тягач Peterbilt 579 peterbilt.com

Новая обтекаемая кабина, композитные материалы в конструкции и новые силовые агрегаты концерна PACCAR, в который входят также Kenworth и DAF, позволили снизить расход топлива на 7%, а уровень шума в салоне – на 10%.

Обтекатели на передних стойках позволили улучшить распределение воздушных потоков для снижения аэродинамического сопротивления воздуху и уменьшения шума. Покатый капот позволил улучшить видимость. Он изготовлен из полимерного материала Metton, который отличается малым весом, высокой прочностью и износостойкостью.

Обтекатели на передних стойках позволили улучшить распределение воздушных потоков для снижения аэродинамического сопротивления воздуху и уменьшения шума peterbilt.com

Также автомобиль получил новые, более эффективные светодиодные фары и комплект из 4 монофункциональных противотуманных LED-фар, которые также выполняют функции ДХО и указателей поворота. Новый составной бампер позволит снизить стоимость ремонта и доступен в четырех вариантах исполнения. А к его нижней части крепится специальная "юбка", которая улучшает аэродинамику. Аналогичные элементы крепятся к нижней части боковых панелей машины. Новые зеркала в обтекаемых корпусах теперь крепятся к боковинам кабины.

Автомобиль получил новые, более эффективные светодиодные фары и комплект из 4 монофункциональных противотуманных LED-фар peterbilt.com

Главной инновацией салона Peterbilt 579 стал огромный цифровой дисплей диагональю 15 дюймов, расположенный перед водителем. Его графику и показатели можно сконфигурировать под собственные нужды. Новый дизайн приборной панели позволил улучшить эргономику рабочего места.

Главной инновацией салона Peterbilt 579 стал огромный цифровой дисплей диагональю 15 дюймов peterbilt.com

Автомобиль оснащен информационно-развлекательной системой SmartNAV с новыми микрофонами Bluetooth, GPS-навигацией, системой мониторинга за системами автомобиля и встроенной камерой. Также автомобиль получил новый многофункциональный руль, удобные отделения для мелочей и более глубокие подстаканники. Производитель предлагает также две розетки на 12В, порты USB и адаптеры RP1226 для подключения различного систем телематики.

Покупателям будет предложен широкий набор опций и возможности для персонализации машины peterbilt.com

Для Peterbilt 579 предлагается два мотора на выбор – 10,8-литровый МХ-11 мощностью 445 л.с. или 510-сильный MX-13 объемом 12,9 литров. Оба двигателя работают в паре с 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач Eaton FullerUptime. В арсенале новинки есть все необходимые электронные "помощники", в том числе система поддержания рядности движения, экстренного торможения, система мониторинга слепых зон, адаптивный круиз-контроль, и т.д.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota представила опытный образец магистрального тягача на водородных топливных элементах, а электрические грузовики Mack будут очищать Нью-Йорк от мусора.