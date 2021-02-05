Peterbilt представил новейший магистральный тягач Peterbilt 579

Американская компания Peterbilt начала прием заказов на флагманский магистральный тягач Peterbilt 579.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Роскошный "дальнобойный" грузовик стал самым совершенным с точки зрения аэродинамики и самым экономичным "капотником" за всю историю существования марки. На его разработку ушло 5 лет (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Новая обтекаемая кабина, композитные материалы в конструкции и новые силовые агрегаты концерна PACCAR, в который входят также Kenworth и DAF, позволили снизить расход топлива на 7%, а уровень шума в салоне – на 10%.

Обтекатели на передних стойках позволили улучшить распределение воздушных потоков для снижения аэродинамического сопротивления воздуху и уменьшения шума. Покатый капот позволил улучшить видимость. Он изготовлен из полимерного материала Metton, который отличается малым весом, высокой прочностью и износостойкостью.

Также автомобиль получил новые, более эффективные светодиодные фары и комплект из 4 монофункциональных противотуманных LED-фар, которые также выполняют функции ДХО и указателей поворота. Новый составной бампер позволит снизить стоимость ремонта и доступен в четырех вариантах исполнения. А к его нижней части крепится специальная "юбка", которая улучшает аэродинамику. Аналогичные элементы крепятся к нижней части боковых панелей машины. Новые зеркала в обтекаемых корпусах теперь крепятся к боковинам кабины.

Главной инновацией салона Peterbilt 579 стал огромный цифровой дисплей диагональю 15 дюймов, расположенный перед водителем. Его графику и показатели можно сконфигурировать под собственные нужды. Новый дизайн приборной панели позволил улучшить эргономику рабочего места.

Автомобиль оснащен информационно-развлекательной системой SmartNAV с новыми микрофонами Bluetooth, GPS-навигацией, системой мониторинга за системами автомобиля и встроенной камерой. Также автомобиль получил новый многофункциональный руль, удобные отделения для мелочей и более глубокие подстаканники. Производитель предлагает также две розетки на 12В, порты USB и адаптеры RP1226 для подключения различного систем телематики.

Для Peterbilt 579 предлагается два мотора на выбор – 10,8-литровый МХ-11 мощностью 445 л.с. или 510-сильный MX-13 объемом 12,9 литров. Оба двигателя работают в паре с 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач Eaton FullerUptime. В арсенале новинки есть все необходимые электронные "помощники", в том числе система поддержания рядности движения, экстренного торможения, система мониторинга слепых зон, адаптивный круиз-контроль, и т.д.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota представила опытный образец магистрального тягача на водородных топливных элементах, а электрические грузовики Mack будут очищать Нью-Йорк от мусора.