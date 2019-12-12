Пешеходов заставят платить за ДТП: Верховный суд принял беспрецедентное решение

Верховный суд Украины принял решение, что пешеход обязан компенсировать ущерб, нанесенный в случае его виновности в ДТП.

Как стало известно OBOZREVATEL, 20 ноября 2019 года Верховный суд Украины при рассмотрении дела № 296/2509/16-ц, отказал пешеходу в удовлетворении кассационной жалобы о неправомерном взыскании материального ущерба, причиненного в результате ДТП.

ДТП по вине пешехода

Данная вызвала активное обсуждение на странице "Автомобильный Киев" в Facebook. Согласно данным из Единого реестра судебных решений, пешеход внезапно выбежал в неположенном месте вблизи перекрестка на проезжую часть, когда на светофоре был зеленый сигнал для водителей, разрешавший им движение. В результате ДТП пешеход получил телесные, а автомобиль – механические повреждения.

Суд установил, что водитель ехал с разрешенной скоростью движения и не имел технической возможности избежать наезда. В итоге расходы на ремонт автомобиля составили более 100 тыс. грн, которые суд первой инстанции постановил взыскать с пешехода. Рассмотрение апелляционной и кассационной жалоб последнего длилось почти четыре года и закончилось в пользу водителя.

По словам юриста Вадима Володарского, такое решение ВСУ является беспрецедентным, ведь обычно суд высшей инстанции становился на сторону пешехода.

"Много лет существовала судебная практика, согласно которой, если пешеход сам пострадал в ДТП, то в иске владельца автомобиля к нему отказывали, – разъяснил Володарский. – Дескать, пешеход – не владелец источника повышенной опасности (таковым по закону считается любой транспорт). И взыскивать с него за "повреждение источника повышенной опасности", якобы, не было оснований. Публикуемое решение – отказ от этой порочной практики".

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Напомним, что пункт 4.10 ПДД Украины гласит: "Перед выходом на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств и любых объектов, ограничивающих обзорность, пешеходы должны убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств". Еще более категорично звучат положения пункта 4.14.

Пункт 4.14 запрещает пешеходам:

– выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;

– внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;

– переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если имеется разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлены ограждения;

К сожалению, многие пешеходы игнорируют ПДД и становятся виновниками ДТП. По данным патрульной полиции, за 11 месяцев 2019 года в Украине по вине пешеходов произошло 673 ДТП с пострадавшими, погибло 92 человека, травмировано 621 человека. Этих жертв можно было избежать, если бы пешеходы не чувствовали своей вседозволенности.

По словам представителей патрульной полиции, гораздо больше случаев, когда внезапно выбежавший на дорогу пешеход не пострадал, а водитель, избегая наезда на него, врезался в другой автомобиль, столб, ограждение и т. д. В этом случае доказать вину пешехода очень сложно, а еще сложнее – получить с него возмещение материального ущерба. После указанного выше решения Верховного суда ситуация может измениться, причем, иск можно подать даже к погибшему пешеходу.

"Правовыми позициями ВСУ обязаны руководствоваться все суды, – уверен Володарский. – Хотя действует статья 1187 ГК, которая устанавливает "ответственность владельца источника повышенной опасности без вины", то есть бывает, что невиновный водитель платит виновному пешеходу. Но ВСУ применил статью 1166 ГК, регулирующую общие основания ответственности за нанесенный материальный ущерб. Главный вывод – у автомобилистов появляется право и возможность требовать возмещения ущерба, причиненного по вине пешехода. Страховые компании также получили возможность взыскивать в порядке регрессного иска с пешеходов-виновников ДТП суммы, выплаченные в качестве страховых возмещений по полисам КАСКО".

Кстати, юристы отметили, что материальный ущерб можно взыскать не только с живого потерпевшего пешехода, но и с погибшего – вернее, с его наследников, но не более, чем в размере полученного наследства. Возможно, этот факт послужит для живых пешеходов дополнительным стимулом позаботиться о собственной безопасности на дороге.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине необходимо жестче взяться за пешеходов.

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