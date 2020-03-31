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31 марта • обновлено в 14:08
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Первый взгляд на новый Рено Логан 2021: как будет выглядеть бюджетник

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На данный момент Renault Logan 2021 продолжают тестировать в камуфляже. Однако мы уже можем посмотреть на возможный дизайн грядущей новинки.

Бюджетная модель Рено получит совсем другую внешность, которая сделает новый Логан совсем непохожим на предшественника. В первую очередь это связано с новой платформой, которая послужит основой для модели.

Новый Renault Logan 2021 получит стильный дизайн

Новый Renault Logan 2021 получит стильный дизайн

kolesa.ru

Художник изобразил, как может выглядеть новый Рено Логан 2021. Дешевый седан немного увеличится в размерах и станет выглядеть дороже и более стильно. Новая узкая передняя оптика сочетается с необычной решеткой и дополняется крупными воздухозаборниками переднего бампера.

Новый Renault Logan 2021 получит стильный дизайн

Новый Renault Logan 2021 получит стильный дизайн

kolesa.ru

Задние фонари чем-то будут напоминать нынешний Renault Logan, однако немного изменят свою форму. В целом силуэт станет спортивнее и динамичнее, а сам кузов должен стать чуть ниже.

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Фанатам модели нравится ее актуальный дизайн. Однако в новом поколении автомобиль станет еще лучше, чтобы привлечь новых покупателей, которые как раз подыскивают новую машину.

Рено Логан 2021 могут выполнить в стиле седана Рено Меган

Рено Логан 2021 могут выполнить в стиле седана Рено Меган

group.renault.com

На представленных рендерах новая модель напоминает более дорогой Renault Megane Sedan, который является соперником Skoda Octavia. Соответственно, это более крупный и престижный автомобиль. Новый же Рено Логан должен остаться в рамках своего сегмента, где конкуренцию ему составят Fiat Tipo, Peugeot 301 и Kia Rio.

На данный момент Renault Logan тестируют в качестве прототипа

На данный момент Renault Logan тестируют в качестве прототипа

carscoops.com

На данный момент Renault Logan тестируют в качестве прототипа

На данный момент Renault Logan тестируют в качестве прототипа

carscoops.com

Напомним, OBOZREVATEL уже сообщал о новом электрическом кроссовере Renault, который удивил своими решениями.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Renault бюджетный автомобиль новые авто авто
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