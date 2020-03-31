Первый взгляд на новый Рено Логан 2021: как будет выглядеть бюджетник

На данный момент Renault Logan 2021 продолжают тестировать в камуфляже. Однако мы уже можем посмотреть на возможный дизайн грядущей новинки.

Бюджетная модель Рено получит совсем другую внешность, которая сделает новый Логан совсем непохожим на предшественника. В первую очередь это связано с новой платформой, которая послужит основой для модели.

Новый Renault Logan 2021 получит стильный дизайн kolesa.ru

Художник изобразил, как может выглядеть новый Рено Логан 2021. Дешевый седан немного увеличится в размерах и станет выглядеть дороже и более стильно. Новая узкая передняя оптика сочетается с необычной решеткой и дополняется крупными воздухозаборниками переднего бампера.

Новый Renault Logan 2021 получит стильный дизайн kolesa.ru

Задние фонари чем-то будут напоминать нынешний Renault Logan, однако немного изменят свою форму. В целом силуэт станет спортивнее и динамичнее, а сам кузов должен стать чуть ниже.

ЧИТАЙТЕ: Самая дешевая модель Renault: появились новые изображения

Фанатам модели нравится ее актуальный дизайн. Однако в новом поколении автомобиль станет еще лучше, чтобы привлечь новых покупателей, которые как раз подыскивают новую машину.

Рено Логан 2021 могут выполнить в стиле седана Рено Меган group.renault.com

На представленных рендерах новая модель напоминает более дорогой Renault Megane Sedan, который является соперником Skoda Octavia. Соответственно, это более крупный и престижный автомобиль. Новый же Рено Логан должен остаться в рамках своего сегмента, где конкуренцию ему составят Fiat Tipo, Peugeot 301 и Kia Rio.

На данный момент Renault Logan тестируют в качестве прототипа carscoops.com

На данный момент Renault Logan тестируют в качестве прототипа carscoops.com

Напомним, OBOZREVATEL уже сообщал о новом электрическом кроссовере Renault, который удивил своими решениями.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!