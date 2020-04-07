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7 апреля • обновлено в 09:33
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Первый живой обзор электромобиля Tesla, который ждали все

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Tesla Model Y – один из тех электромобилей калифорнийского производителя, который в буквальном смысле слова ждали все. И это – неспроста.

Дело в том, что Model Y является первым электрокаром от компании Маска, который действительно интригует. А всё потому, что он попадает прямо в цель: доступный кроссовер (популярный сегмент мирового авторынка последних лет), да ещё и на электротяге. Ну и плюс – от именитой компании.

Tesla Model Y

Tesla Model Y

Скриншот видео

Но что же это за автомобиль, если говорить конкретно? Детально во всем разобрался YouTube-канал Doug DeMuro, которому на тест попал один из первых Tesla Model Y. Кстати, напомним, что новый кроссовер Тесла отправился в производство с опережением графика более чем на полгода: изначально его планировали поставить на конвейер осенью 2020-го, но в итоге выпуск новинки начался в прошлом месяце.

Версия на английском языке:

Версия на русском языке:

Что касается основных характеристик Tesla Model Y они выглядят следующим образом:

Tesla Model Y Performance

  • запас хода по EPA: 451 км

  • разгон от 0 до 96 км/ч: 3,5 сек

  • максимальная скорость: 241 км/ч

  • цена: 61 000 долларов

Tesla Model Y Long Range AWD

  • запас хода по EPA: 451 км

  • разгон от 0 до 96 км/ч: 4,8 сек

  • максимальная скорость: 217 км/ч

  • цена: 52 000 долларов

Tesla Model Y Long Range RWD

  • запас хода по EPA: 483 км

  • разгон от 0 до 96 км/ч: 5,5 сек

  • максимальная скорость: 209 км/ч

  • цена: 48 000 долларов

Tesla Model Y Standart Range RWD

  • запас хода по EPA: 370 км

  • разгон от 0 до 96 км/ч: 5,9 сек

  • максимальная скорость: 193 км/ч

  • цена: 39 000 долларов

Также за 3000 долларов доступен автопилот; кроме того за те же деньги – дополнительный ряд сидений.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что кроссовер Tesla Model Y уже испытали тяжелым бездорожьем.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Tesla электромобили новые авто кроссовер
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