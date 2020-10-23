Первая гололедица на трассе привела к разбитому авто во время обгона

В сети появилось видео курьезного ДТП, которое произошло на днях в Румынии. Автомобиль попал в аварию с приходом первой гололедицы – на трассе водитель потерял управлением над своим Volkswagen Bora во время обгона и перевернулся.

Как видно в ролике, размещенном на YouTube, во время выполнения маневра седан начало заносить, после чего машина оказалась за пределами дороги, несколько раз перевернулась и задымилась. Очевидно, что устойчивость автомобиль потерял из-за плохого сцепления с дорогой – трасса была покрыта тонкой коркой льда, тогда как на машине, судя по всему, стояла еще летняя резина (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

При этом во время выполнения маневра не обошлось без нарушения – Volkswagen пошел на обгон прямо "под носом" у встречного автомобиля, к тому же, пересек сплошную линию (отметим, что согласно ПДД, через сплошную можно обгонять лишь тихоходные транспортные средства, скорость которых по паспортным данным ниже 30 км/ч).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что президент Туркменистана показал мастер-класс по дрифту. Лидер страны проехался по треку на заряженный BMW M4.