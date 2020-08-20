Первый электромобиль Porsche уже пережил серьезное обновление

Всего через год после премьеры Porsche Taycan компания решила обновить свою инновационную модель. Компания подготовила для электромобиля ряд улучшений, которые появится на экземплярах 2021 модельного года.

Стилистически Taycan не изменился, но электромобиль стал намного технологичнее. В частности, производитель повысил отдачу топовой версии Turbo S. Благодаря измененному программному обеспечению, электромобиль стал быстрее при разгоне до 200 км/ч – теперь он проходит эту отметку за 9,6 секунды (9,8 секунды ранее). А дрэговый "квотер" (1/4 мили, 402 м) он делает 10,7 секунды, что на 0,1 быстрее, чем раньше.

Porsche Taycan 2021. Фото: Porsche

Еще одно нововведение – опционная функция Smartlift для пневматической подвески, которая упрощает процесс езды по неровным дорогам. Система активируется вручную водителем для преодоления ухабов или, например, лежачих полицейских, но уже во второй раз проезда по этому участку дороги функция включится самостоятельно – интеллектуальный помощник запомнит проблемный отрезок и поместит данные о нем в свою "базу".

Porsche Taycan 2021. Фото: Porsche

Также отныне владельцы Porsche Taycan смогут активировать "по воздуху" и некоторые другие опции: адаптивный усилитель руля, систему удержания в полосе, а также интеллектуальный круиз-контроль InnoDrive, который сможет придерживаться оптимального скоростного режима. полагаясь на данные навигации, благодаря чему увеличится пробег на одном заряде. Что касается стоимости, немецким покупателям,например, адаптивный руль обойдется в 320 евро, а интеллектуальный круиз-контроль — в 808 евро.

Porsche Taycan 2021. Фото: Porsche

Новинка внутри автомобиля – это новый опционный проекционный дисплей, который вмещает три раздела информации – два стандартных и один индивидуальный, который можно настроить по вкусу водителя.

Porsche Taycan 2021. Фото: Porsche

Porsche Taycan 2021. Фото: Porsche

Кроме того, будущие покупатели смогут выбрать зарядное устройство мощностью более 22 кВтч (ранее – 11 кВтч). Таким образом, время питания от источника переменного тока сократится вдвое.

Porsche Taycan 2021. Фото: Porsche

Porsche Taycan 2021. Фото: Porsche

Наконец, электрокар получил пять новых вариантов отделки салона и шесть окрасов кузова. Плюс будет доступен стайлинг-пакет Carbon Sport Design.

В продажу Porsche Taycan поступит в октябре этого года.

К слову, ранее OBOZREVATEL протестировал кроссовер Porsche Macan.

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