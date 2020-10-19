Первый электромобиль Porsche разбили через 20 секунд после старта

В Турции произошло ДТП с участием новейшего электромобиля Porsche Taycan Turbo. Мощный фастбэк разбили практически сразу после старта – от момента начала движения до ДТП прошло всего 20 секунд.

Как следует из видео, размещенного на YouTube, причиной аварии, скорее всего, стало то, что водитель не рассчитал динамику автомобиля и переоценили свои возможности. Он разогнал электрокар до внушительных 188 км/ч, однако впереди находился перекресток с круговым движением, в который не получилось вписаться на такой скорости. Автомобилист попытался затормозить, но было слишком поздно – машина несколько раз врезалась в бордюры, а затем оказалась за пределами дороги (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Визуально "Тайкан" выглядит после ДТП не так уж плохо, как могло было быть, однако не исключено, что у электрокара имеются повреждения днища (батареи) и подвески. А это, в свою очередь, грозит серьезным ремонтом.

Отметим, что Porsche Taycan Turbo оснащается силовой установкой мощностью 680 сил, до "сотни" такой автомобиль ускоряется за 3,2 секунды. Стартовая цена автомобиля – без малого 150 000 евро.

Ранее OBOZREVATEL публиковал видео очень неудачного обгона – он обернулся несколькими кувырками "Ауди".