Первый электромобиль Porsche пополнил ряды "битков из Америки"
Электромобиль Porsche Taycan сравнительно недавно поступил в продажу, и один из первых купленных экземпляров уже успели разбить. Произошло это в США.
Сразу после ДТП "биток" попал на аукцион Copart – страховая его списала из-за серьезных повреждений. Положение колес с левой стороны свидетельствует о том, что значительный урон пришёлся на подвеску автомобиля, не говоря уже о "раскрученном" кузове. Также у машины сработанные подушки безопасности.
Сейчас Porsche Taycan Turbo значится как "предстоящий лот", поэтому его базовая ставка не определена. В то же время розничная цена автомобиля (то бишь, нового электрокара из автосалона) на аукционе определена в 167 000 долларов – то есть, у данного экземпляра есть ряд дополнительных опций (ведь стартовая цена Porsche Taycan в США – 150 000 долларов).
На каком пробеге разбили автомобиль, неизвестно, но, очевидно, что он небольшой, ведь у американских дилеров Тайкан появился всего несколько месяцев назад, в декабре прошлого года.
Не исключено, что с аукциона автомобиль ввезут в Украину, где его растаможат и отремонтируют. В нашей стране "битки" пользуются невероятной популярностью.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Porsche Taycan станет доступнее для покупателей. А ещё этот автомобиль оказался очень востребованным в Украине – всю годовую квоту уже давно раскупили.