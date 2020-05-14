Первый электромобиль Porsche пополнил ряды "битков из Америки"

Электромобиль Porsche Taycan сравнительно недавно поступил в продажу, и один из первых купленных экземпляров уже успели разбить. Произошло это в США.

Сразу после ДТП "биток" попал на аукцион Copart – страховая его списала из-за серьезных повреждений. Положение колес с левой стороны свидетельствует о том, что значительный урон пришёлся на подвеску автомобиля, не говоря уже о "раскрученном" кузове. Также у машины сработанные подушки безопасности.

Разбитый Porsche Taycan Turbo Copart

Сейчас Porsche Taycan Turbo значится как "предстоящий лот", поэтому его базовая ставка не определена. В то же время розничная цена автомобиля (то бишь, нового электрокара из автосалона) на аукционе определена в 167 000 долларов – то есть, у данного экземпляра есть ряд дополнительных опций (ведь стартовая цена Porsche Taycan в США – 150 000 долларов).

Разбитый Porsche Taycan Turbo Copart

Разбитый Porsche Taycan Turbo Copart

На каком пробеге разбили автомобиль, неизвестно, но, очевидно, что он небольшой, ведь у американских дилеров Тайкан появился всего несколько месяцев назад, в декабре прошлого года.

Разбитый Porsche Taycan Turbo Copart

Разбитый Porsche Taycan Turbo Copart

Разбитый Porsche Taycan Turbo Copart

Разбитый Porsche Taycan Turbo Copart

Разбитый Porsche Taycan Turbo Copart

Не исключено, что с аукциона автомобиль ввезут в Украину, где его растаможат и отремонтируют. В нашей стране "битки" пользуются невероятной популярностью.

Porsche Taycan Turbo Porsche

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Porsche Taycan станет доступнее для покупателей. А ещё этот автомобиль оказался очень востребованным в Украине – всю годовую квоту уже давно раскупили.

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