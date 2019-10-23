Первый электромобиль Мазда — эффектный дизайн и спортивный характер

Первый электромобиль японского бренда — Mazda MX-30 — дебютировал на автосалоне в Токио. Автомобиль выглядит стильно и необычно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Mazda MX-30 станет первым серийным EV компании, на который возлагают большие надежды. Теперь новинка предстала перед публикой.

Электромобиль Mazda MX-30 www.mazda.com

Электрический кроссовер Мазда МХ-30 2020 выполнен в актуальном стиле бренда, но выглядит более строго. На автошоу показали автомобиль с двухцветным кузовом: основной белый окрас сочетается с серебристыми стойками и крышей.

Электромобиль Mazda MX-30 www.mazda.com

Электромобиль Mazda MX-30 www.mazda.com

Стоит обратить внимание на распашные двери — похожее решение было применено на довольно популярном в свое время спорткаре Mazda RX-8, производство которого прекратили в 2012 году.

Электромобиль Mazda MX-30 www.mazda.com

Электромобиль Mazda MX-30 www.mazda.com

Интерьер сделали простым, лаконичным и стильным. Горизонтальный характер передней панели подчеркивается "парящей" центральной консолью. Внимание также привлекает пробковая отделка — очень необычно.

Электромобиль Mazda MX-30 www.mazda.com

Первый электромобиль Mazda оснащен одним электромотором мощностью 143 л.с. и 265 Нм крутящего момента. Запас хода, обеспечиваемый батареей на 35,5 кВтч, не объявили. Ожидается, что он составит около 200 км, чего должно хватить городским жителям.

Электромобиль Mazda MX-30 www.mazda.com

Электромобиль Mazda MX-30 www.mazda.com

Электромобиль Mazda MX-30 www.mazda.com

Кроме того, в компании пообещали спортивный характер управляемости нового кроссовера. Заинтриговали!

В производство Mazda MX-30 2020 отправится в следующем году. Цены объявят позже.

OBOZREVATEL уже рассказывал о том, что сегмент электромобилей постоянно растет. В ближайшее время мы увидим еще больше новинок:

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