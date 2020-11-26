Первый электрический кроссовер Skoda отправился в производство

Компания Skoda начала производство первого в своей истории электрического кроссовера – Enyaq IV. Мировой дебют этой модели состоялся в сентябре этого года, а буквально через несколько недель производитель уже начал принимать заказы на новинку.

Местом прописки для Skoda Enyaq iV стал основной завод компании в Млада-Болеславе, где сейчас также выпускаются новая Octavia и кроссовер Karoq. Как пишет InsideEVs, ежедневно предприятие будет выпускать 350 "Энияков", что составит до 7 000 ед. в месяц (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Стартовало производство Skoda Enyaq iV Skoda

Чтобы запустить в производство свой новый электрокар, "Шкода" потратила на модернизацию предприятия 32 млн евро.

Напомним, что Enyaq iV является третьей моделью группы Volkswagen построенная на специализированной платформе MEB (после Volkswagen ID.3 и Volkswagen ID.4). Автомобиль доступен в пяти версиях. Базовая модель предлагает один электродвигатель мощностью 146 л.с. и максимальный запас хода 340 км, а топовый вариант Enyaq RS –два электромотора общей отдачей 306 л.с. и запас хода до 460 км. Вариант с самой большой автономностью хода может преодолевать до 510 км.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Skoda показала, как производит новую Octavia. В ролике отображен полный цикл производства модели.