Первый электрический кроссовер Skoda: названо его имя

Компания Skoda определилась с именем своего первого электрического кроссовера. Его чешский производитель наглядно показал на картинке – первом тизере будущей модели.

Как выяснил OBOZREVATEL, автомобиль будет называться Skoda Enyaq. Его имя происходит от ирландского названия "Enya", которое означает "источник жизни". Сама же "Enya", в свою очередь, происходит от ирландского гэльского слова "Eithne" – оно символизирует "сущность", "дух" или "принцип". При этом первая буква "E" также указывает на принадлежности модели к "электричкам", а последняя "Q" – к кроссоверам Skoda (названия всех SUV марки заканчиваются на "Q" – Kodaiq, Karoq и Kamiq).

Skoda Enyaq newspress.co.uk

Как заявляют в компании, эти значения позволяют по-новому взглянуть на название нового кроссовера Skoda. "Источник жизни" символизирует начало новый эры, когда автомобиль вступает в электрическую мобильность" – подчеркнула компания в своём пресс-релизе.

Skoda Enyaq станет первым автомобиле компании из Млада-Болеслава, который построят на платформе MEB VW Group – тележке, созданной специально для электрокаров. Основой для новинки послужит представленный в прошлом году концепт Skoda Vision iV: купеобразный кроссовер компактных размеров с электрической силовой установкой мощностью 302 л.с. и полным приводом. Запас хода шоу-кара 500 км, кроме того, у него есть возможность быстрой зарядки – до 80% за 30 минут.

Skoda Vision iV newspress.co.uk

Skoda Vision iV newspress.co.uk

Skoda Vision iV newspress.co.uk

В продажу первый электрический кроссовер Skoda должен поступить в 2021-м, а вот его дебют состоится уже в этом году. К концу 2022-го чехи выведут на рынок в общей сложности девять электрифицированных моделей, при этом ожидается, что к 2025 году 25% продаваемых "Шкод" будут модели с возможностью подзарядки.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, в следующем месяце Skoda покажет самые крутые версии Octavia последнего поколения.

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