Первые "шпионские" Aston Martin готовы к встрече со своими владельцами

Британская компания Aston Martin изготовила первые пять купе DB5, воссоздающих образ "шпионского" суперкара агента 007 из фильма "Голдфингер" 1964 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании. К Рождеству 2020 компания собрала первые 5 уникальных образцов, которые готовятся к отправке к своим счастливым владельцам.

Британская компания Aston Martin изготовила первые 5 из 25 купе DB5 из фильма "Голдфингер" media.astonmartin.com

Производство ретро-модели DB5 стартовало два года назад. Тираж так называемой "продолженной" серии ограничен всего 25-ю экземплярами, а стоимость каждого из них оценили в 2,75 млн фунтов (3,05 млн евро) без учета налогов.

Джеймс Бонд и его DB5 в фильме "Голдфингер" 1964 года media.astonmartin.com

На изготовление каждого купе инженеры завода в Ньюпорт-Пагнелле тратят более 4500 человеко-часов. Автомобиль в полной мере соответствует машине знаменитого киногероя Джеймса Бонда в исполнении Шона Коннери. Здесь есть имитация пулеметов, выдвижного бронещита, вращающиеся номерные панели, устройства для создания дымовой завесы и выброса масла на дорогу и прочие шпионские "девайсы".

На изготовление каждого купе требуется более 4500 человеко-часов ручного труда media.astonmartin.com

В движение купе приводит атмосферная рядная "шестерка" объемом 4,0 л с тремя карбюраторами SU, которая развивает мощность 294 л.с. В паре ней работает 5-ступенчатая "механика" от ZF.

В движение купе приводит атмосферная рядная "шестерка" объемом 4,0 л media.astonmartin.com

К сожалению, автомобиль нельзя использовать на дорогах общего пользования, а список "шпионского" оборудования будет зависеть от законодательства той страны, где проживает покупатель.

Купе не сертифицировано для использования на дорогах общего пользования, но украсит любую коллекцию ретро раритетов media.astonmartin.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Aston Martin представила сразу два своих спорткара в исполнении 007 Edition, а также создала новую версию кроссовера DBX в честь шотландского виски.