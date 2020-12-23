Первые 'шпионские' Aston Martin готовы к встрече со своими владельцами

Британская компания Aston Martin изготовила первые пять купе DB5, воссоздающих образ "шпионского" суперкара агента 007 из фильма "Голдфингер" 1964 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании. К Рождеству 2020 компания собрала первые 5 уникальных образцов, которые готовятся к отправке к своим счастливым владельцам.

Производство ретро-модели DB5 стартовало два года назад. Тираж так называемой "продолженной" серии ограничен всего 25-ю экземплярами, а стоимость каждого из них оценили в 2,75 млн фунтов (3,05 млн евро) без учета налогов.

На изготовление каждого купе инженеры завода в Ньюпорт-Пагнелле тратят более 4500 человеко-часов. Автомобиль в полной мере соответствует машине знаменитого киногероя Джеймса Бонда в исполнении Шона Коннери. Здесь есть имитация пулеметов, выдвижного бронещита, вращающиеся номерные панели, устройства для создания дымовой завесы и выброса масла на дорогу и прочие шпионские "девайсы".

В движение купе приводит атмосферная рядная "шестерка" объемом 4,0 л с тремя карбюраторами SU, которая развивает мощность 294 л.с. В паре ней работает 5-ступенчатая "механика" от ZF.

К сожалению, автомобиль нельзя использовать на дорогах общего пользования, а список "шпионского" оборудования будет зависеть от законодательства той страны, где проживает покупатель.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Aston Martin представила сразу два своих спорткара в исполнении 007 Edition, а также создала новую версию кроссовера DBX в честь шотландского виски.