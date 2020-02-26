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26 февраля • обновлено в 10:37
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Mercedes впервые показал своего конкурента Tesla Model Y. Фото

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Компания Mercedes-Benz опубликовала первые официальные фото модели EQA. Это компактный электрический кроссовер, который бросит вызов Tesla Model Y.

Mercedes EQA показали пока что в качестве предсерийного прототипа, который покрыт камуфляжем (тем не менее, это не лишает представлений о форме кузова и дизайне автомобиля). Как выяснил OBOZREVATEL, сейчас электрокроссовер тестируют в Швеции, где в условиях холода и снега инженеры проверяют работу батареи, систему рекуперации энергии и рулевое управление.

Mercedes-Benz EQA

Mercedes-Benz EQA

media.daimler.com

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О характеристиках Mercedes EQA известно, он будет построен на платформе MEA EVA II, а по размерам близок к новому GLA (собственно, последний является его родным братом). Для новинки предложат несколько батарей, емкостью от 60 до 110 кВтч (с топовой запас хода будет составлять около 400 км), а также три электромотора – мощностью 204 л.с. 272 л.с. и 335 сил.

Mercedes-Benz EQA

Mercedes-Benz EQA

media.daimler.com

Mercedes-Benz EQA

Mercedes-Benz EQA

media.daimler.com

Немцы официально заявили, что Mercedes EQA будет представлен до конца 2020 года. Вероятно, его премьера состоится осенью на Парижском автосалоне 2020.

Mercedes-Benz EQA

Mercedes-Benz EQA

media.daimler.com

Mercedes-Benz EQA

Mercedes-Benz EQA

media.daimler.com

Mercedes-Benz EQA

Mercedes-Benz EQA

media.daimler.com

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, Mercedes опубликовал официальные фото электрического седана, который бросит вызов Tesla Model S.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
Mercedes-Benz электромобили кроссовер
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