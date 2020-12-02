Первое фото новой Lada Niva появилось в сети

АвтоВАЗ готовится презентовать новое поколение внедорожника Lada Niva, а первое изображение новинки уже просочилось в сеть.

Первое фото новинки опубликовал портал Drom. По инсайдерской информации, это реальное изображение образцов из опытно-промышленной партии.

На фото автомобиль представлен во внедорожном исполнении со шноркелем и массивным пластиковым обвесом по периметру кузова. Дизайн передней части новинки напоминает Toyota RAV4 последнего поколения, но дальше передней стойки просматривается узнаваемый силуэт обычной Lada Niva.

Опытный образец Lada Niva и его серийній "родственник" в версии Off-Road. obozrevatel.com

Напомним, что Lada Niva выпускалась совместным предприятием GM-Avtovaz в Тольятти с 2002 года и продавалась под маркой Chevrolet. После перехода СП под полный контроль АвтоВАЗа в декабре 2019 года, от использования американского бренда пришлось отказаться. В июле предприятие приступило к серийному производству Niva с эмблемой Lada.

Базовая версия Lada Niva 2020 года выпуска после "ребейджинга". autowp.ru

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