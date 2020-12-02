Первое фото новой Lada Niva появилось в сети

АвтоВАЗ готовится презентовать новое поколение внедорожника Lada Niva, а первое изображение новинки уже просочилось в сеть.

Первое фото новинки опубликовал портал Drom. По инсайдерской информации, это реальное изображение образцов из опытно-промышленной партии.

На фото автомобиль представлен во внедорожном исполнении со шноркелем и массивным пластиковым обвесом по периметру кузова. Дизайн передней части новинки напоминает Toyota RAV4 последнего поколения, но дальше передней стойки просматривается узнаваемый силуэт обычной Lada Niva.

Напомним, что Lada Niva выпускалась совместным предприятием GM-Avtovaz в Тольятти с 2002 года и продавалась под маркой Chevrolet. После перехода СП под полный контроль АвтоВАЗа в декабре 2019 года, от использования американского бренда пришлось отказаться. В июле предприятие приступило к серийному производству Niva с эмблемой Lada.

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