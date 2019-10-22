Первая электрическая Mazda дебютирует на Токийском автосалоне

На открывающемся в столице Японии международном автосалоне, компания Mazda представит свой первый электрический кроссовер.

Об этом сообщает InsideEV со ссылкой на японские СМИ. Компактный городской кроссовер на электротяге получил название MX-30. Автомобиль снабдили батареей емкостью 35,5 кВт-ч и электромотором, который развивает мощность 138 л.с. и крутящий момент 264 Нм. Привод осуществляется на передние колеса. Батарею можно будет заряжать как от бытовой сети на 6,6 кВт, так и на станциях быстрой зарядки на 50 кВт.

Mazda MX-30 Concept insideev.com

Внешний облик новинки выполнен в фирменном стиле, который ранее уже опробовали на новом семействе Mazda3. Среди особенностей модели – купеобразный силуэт и оригинальные распашные двери, которые облегчают доступ ко второму ряду сидений.

Mazda3 mazda.com

Ожидается, что запас хода электрической Мазда составит порядка 200-250 км. По этому показателю он сопоставим с электрической версией Mini Electric, но уступает ближайшему конкуренту Hyundai Kona Electric. Ожидается, что в серию электрический кроссовер отправится уже в будущем году.

Помимо электрического кроссовера компания Mazda представит на "домашнем" автошоу свою современную версию роторного двигателя, который предназначен для использования в качестве мотор-генератора в электромобилях. Два года назад руководитель компании Mazda Мицуо Хитоми рассказал, что роторный мотор нового поколения можно будет использовать не только в качестве основного силового агрегата, но и для подзарядки батарей в электрических машинах

Напомним, что компания Мазда продолжает свои исследования в области роторных двигателей даже после того, как прекратила в 2012 году выпуск роторного спорткара RX-8.

Mazda RX-8 mazda.com

Интересно отметить, что в последние годы в компании предпочитали уделять много внимания совершенствованию конструкции традиционного ДВС, нежели созданию гибридных и электрических машин. Например, в этом году компания презентовала новый бензиновый двигатель для Mazda3, в котором используется технология воспламенения от сжатия. Инновационный мотор объединяет в себе экономичность и тяговитость дизеля с мощностными характеристиками и низким уровнем вредных выбросов современного бензинового ДВС.

Как писал ранее Обоз, на автошоу в Лос-Анджелесе пройдет премьера нового гибрида Toyota.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram