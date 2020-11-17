Первая BMW с огромными "ноздрями" прибыла в Укаину

В Украину приехал первый экземпляр BMW 4-Series нового поколения, которая ранее вызвала большой интерес у публики благодаря своим огромным "ноздрям" радиатора. Новое купе засняли на автовозе на пропускном пункте "Краковец" украинско-польской границы.

Снимки автомобиля опубликовал Instagram-аккаунт drive.luxury. И, судя по ним, первой BMW 4 G22 на украинских дорогах стала спорт-версия BMW M440i (выше только заряженная BMW M4). Такая машина оснащается 387-сильной турбированной "шестеркой" объемом 3,0 литра и полным приводом. До "сотни" купе ускоряется за 4,5 сек и развивает максимальную скорость 250 км/ч. Цена BMW M440i в Украине – 1,7 млн грн.

Первая BMW 4 G22 в Украине

Внешне BMW 4 2020 обращает на себя внимание не только крупной радиаторным "грилем" – новому купе также характерные узкие "злые" фары, агрессивные бамперы, которые необычно сочетаются с элегантным профилем. Салон оформлен на спортивный манер, здесь установлены ковшеобразные сиденья и виртуальная приборная панель. Оснащение включает адаптивный лазерный свет, ассистент парковки, камеры кругового обзора, электрорегулировки сидений, трехзонный климат, беспроводную зарядку для смартфона и премиальную акустику Harman Kardon.

Первая BMW 4 G22 в Украине

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине появился очень дешевый электромобиль Renault. Это кроссовер за $13 000.