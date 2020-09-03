Перевозка детей в машине: какие существуют правила и штрафы за нарушения

На днях в Украине официально начался новый учебный год, а это значит, что сотни тысяч детей по всей стране пошли в школу.

В связи с этим OBOZREVATEL решил напомнить про правила перевозки детей в машине и штрафы за их нарушение.

Как перевозить детей в машине?

Согласно ПДД Украины, детей нужно перевозить в специальных автокреслах или бустерах. При этом автокресло нужно подбирать под возраст и рост ребенка и заменять его по ходу роста ребенка. Размещать автокресло лучше не на переднем, а заднем сиденье – считается, что оно потенциально безопаснее.

Возраст ребенка в автомобильном кресле (а также рост)

В автокресле нужно перевозить ребенка с самого его рождения и до 12 лет включительно. Кроме того, рост ребенка должен составлять не менее 145 см.

Штраф за отсутствие автокресла

За перевозку ребенка без специальных средств (собственно, автокресла или бустера) предусмотрен штраф в размерен 510 грн. (ч.10 ст.121 КУоАП). В случае повторного нарушение наказание уже больше – 850 грн. (ч.11 ст.121 КУоАП). Если же произойдет ДТП с соответствующими последствиями и ребенок оказался без автокресла, водителю уже грозит штраф в размере от 51 000 грн. в 85000 грн. или ограничения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет и т.д. (ч.1 ст.286 УК).

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