Переобуваемся на зиму: как правильно хранить шины

Дважды в год каждый автолюбитель сталкивается с необходимостью сезонной смены шин. Как правильно хранить шины, чтобы сохранить их потребительские свойства?

Специалисты компании Nokian Tyres подготовили простые и полезные рекомендации.

Храним правильно

Если хранение шин осуществляется в сборе с колесом, то они обязательно должны быть или подвешены по отдельности или сложены стопкой в горизонтальном положении. Если шины хранятся отдельно от колеса, то они должны находиться только в вертикальном положении.

При длительном хранении каждые 3 месяца шины следует поворачивать, меняя зону опоры.

Храниться шины должны в сухом, темном помещении вдали от горюче-смазочных материалов, отопительных приборов, растворителей и других активных веществ.

Рекомендуемая температура хранения составляет +15°С.

Следует избегать высокой влажности и появления конденсата. На шины не должны попадать дождь или снег.

Шины должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей, а также интенсивного искусственного освещения, особенно с высокой ультрафиолетовой составляющей.

Шины должны храниться в чистом виде. Вычищайте крупные камни из протектора и промывайте шины перед помещением на хранение. Nokian Tyres рекомендует бережную ручную мойку шин с использованием щетки и мягкого моющего средства.

Но лучше всего воспользоваться услугами разветвленной сети шинных центров Vianor, специалисты которых возьмут на себя все вопросы, связанные с шиномонтажем и сезонным хранением шин.

Шинный центр Vianor: сервис с гарантией

Каждому владельцу автомобиля хотелось бы тратить на его обслуживание как можно меньше времени и усилий. Такую возможность предоставляют шинные центры Vianor. Помимо шиномонтажа, клиентам могут предоставить широкий спектр сервисных услуг: мойку автомобиля, замену масла или тормозных колодок, диагностику ходовой, регулировку развала/схождения. Таким образом, не заезжая специально на СТО, автовладелец сможет проверить техническое состояние автомобиля и устранить возможные неполадки.

"Hakka-отель" – это еще одна услуга, которая упрощает жизнь клиентам Vianor: каждый автовладелец, после плановой замены шин, может оставить несезонный комплект на складе шинного центра. Больше нет необходимости два раза в год грузить в авто один комплект шин, ехать на шиномонтаж и затем, вернувшись, выгружать второй. Это в буквальном смысле освободит руки и позволит забыть обо всех сопутствующих тяготах, связанных с соблюдением правильных условий хранения шин. А когда настанет время купить новый комплект, специалисты Vianor помогут подобрать оптимальную модель шин Nokian Tyres.

Еще одним серьезным преимуществом покупки премиальных шин Nokian Tyres в шинных центрах Vianor является "Расширенная гарантия": услуга бесплатного ремонта или замены поврежденной шины на новую в течении года с дня покупки.

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